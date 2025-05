Compromís per Quart también alega contra el desvío de la Saleta

Compromís Quart de Poblet ha registrado nuevas alegaciones al proyecto de integración paisajística y acondicionamiento del barranco de la Saleta, después de la ampliación del plazo de consulta pública por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El colectivo quartero se suma a las alegaciones presentadas por APM-Compromís de Manises.

En las nuevas alegaciones, Compromís insiste que el proyecto del barranco de la Saleta "no puede salir adelante de manera efectiva si no va acompañado de la infraestructura de laminado previsto en el barranco del Pozalet, tal como reconocen los mismos informes técnicos de la CHJ y de las empresas redactoras". Compromís advierte que "mientras no se actúe sobre el barranco del Pozalet desde su origen en Loriguilla y no se construya la balsa de laminado previsto, continuarán las inundaciones periódicas en los polígonos industriales de Riba-roja y Quart de Poblet, en zonas próximas al aeropuerto, en Manises e incluso en el casco urbano de Quart, como ocurrió el pasado 29 de octubre durante la DANA, con daños materiales y humanos considerables según los datos oficiales".

En este sentido, detallan que el estudio de integración paisajística explica que “los problemas del barranco de la Saleta aparecen ocasionados por los caudales transportados por el barranco del Pozalet”, los cuales llegan a la cabecera de la Saleta durante episodios de lluvia intensa. El documento técnico elaborado por TYPSA calcula un caudal punta de hasta 240 m³/s en el Pozalet, mientras que la capacidad máxima de desagüe del proyecto de la Saleta es de 110 m³/s. De estos, solo 75 m³/s pueden proceder del Pozalet, puesto que el resto corresponde a la misma cuenca de la Saleta.

“Estamos hablando de una diferencia de 165 m³/s que no tienen salida prevista en el proyecto actual. Si no se construye la balsa de laminado de 2,8 hm³ al Pozalet, la infraestructura de Aldaia corre el riesgo real de ser sobrepasada y desbordada. Este es un peligro objetivo, constatado por datos técnicos y de los expertos que no se pueden poner en entredicho, que nadie desea”, ha explicado Lluís Miquel Campos, de Compromís Quart de Poblet.

Técnicamente inviable

Campos ha querido remarcar que Compromís no se opone al proyecto en Aldaia, “bien al contrario: lo consideramos necesario y urgente. Pero no puede salir adelante de forma aislada. Es técnicamente inviable y estratégicamente incoherente si no se hace conjuntamente con el del Pozalet. Las dos actuaciones tienen que avanzar juntas. Los informes de coste-beneficio, hechos antes del 29 de octubre, ya no sirven y se tienen que revisar todos”.

Además, la ejecución del proyecto del Pozalet "solucionaría también parte de las preocupaciones expresadas por el Ayuntamiento de València, que ha formulado alegaciones por el riesgo que suponen los caudales hacia el Pla Sur. Con el laminado del Pozalet, el volumen de agua derivado sería menor y, en caso de desbordamiento, tampoco llegaría al barranco del Poyo, evitando así efectos de rebote sobre Torrent y la Albufera".

Estado en el que ha quedado el polígono de Quart de Poblet. / A.Q.

Desde Compromís lamentan que, a pesar de que la CHJ tiene preparados los trabajos técnicos desde hace años, “todavía falta voluntad política y un compromiso presupuestario claro y transversal por parte de todas las administraciones. No podemos continuar gestionando el riesgo de inundación con parches u obras desconectadas entre sí. No estamos hablando de cantidades imposibles para el Estado. Hace falta una visión de cuenca, una planificación metropolitana real y un compromiso firme con soluciones integrales. Si actuamos a medias, solo trasladamos el problema de un municipio a otro. Y esto, además de injusto, es irresponsable”, ha concluido Campos.

El ayuntamiento no presentará alegaciones

Por su parte, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha anunciado no va a presentar alegaciones al proyecto tal y como está previsto actualmente, porque entiende que las actuaciones "están diseñadas para mejorar la evacuación de agua en las mejores condiciones garantizando la seguridad ciudadana".

Desde el consistorio, "sabemos, porque así nos lo han trasladado y hemos comprobado, que la Confederación Hidrográfica del Júcar es sensible a nuestras preocupaciones y tienen en cuenta las necesidades territoriales de Quart de Poblet a la hora de planificar las actuaciones, como lo es ampliar las obras a la zona lindante con el parking del aeropuerto. Por eso, y para evitar retrasar las obras y provocar un perjuicio a los municipios colindantes, no se van a presentar alegaciones".

Ademas, el consistorio asegura que la "prioridad es construir un territorio seguro, y por eso se está analizando cada uno de los movimientos y actuaciones que se lleven a cabo en las zonas que afecten tanto a Quart de Poblet como al Barrio del Cristo. El objetivo único y principal debe ser el mismo para todas las administraciones: salvar vidas".