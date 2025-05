Paiporta habilita más de 1.000 plazas de aparcamiento público

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Policía Local y en coordinación con las concejalías de Urbanismo e Interior, está llevando a cabo un plan de ampliación de plazas de aparcamiento público provisionales para facilitar el estacionamiento de vehículos mientras se normaliza la situación en el municipio tras los efectos de la dana del pasado octubre.

A pesar de que la mayoría de garajes privados ya se encuentran limpios y libres de lodos, muchas personas residentes todavía no pueden hacer uso de ellos debido a la falta de algunos elementos esenciales de seguridad como sistemas de protección contra incendios, rampas eléctricas o ascensores, que siguen pendientes de reparación o reposición.

Mapa con las nuevas zonas de aparcamiento en Paiporta. / A.P.

Para dar respuesta a esta situación, el consistorio ha reordenado el tráfico y el estacionamiento en distintas zonas del municipio que descongestionan las calles y están situadas estratégicamente. Algunas de estas zonas se tratan de solares, como es el caso del solar situado enfrente de la estación de metro (c/ Francisco Ciscar), la carretera Valencia, c/ Juan de Austria, c/ Malta, c/ Mestre Serrano, c/ Torrent o la c/ Clara Campoamor. Además, se han reacondicionado otros solares como el de la calle Rafael Ribelles, calle San Eduardo, calle Juan de Austria o el que se encuentra frente al CEIP Jaume I.

A estas cifras se suman otras tantas plazas adicionales gracias al cambio de señalización de la Avda. de Moncada, la Avda. Independencia, c/ Polonia y c/ Finlandia, ubicadas estas últimas en el denominado Sector II del municipio para que los vecinos y vecinas vuelvan a disfrutar de sus parques y aceras y los coches tengan lugar de estacionamiento.

Con estas medidas el Ayuntamiento ofrece más de 1.000 plazas de aparcamiento para que el estacionamiento sea más fácil para vecinos y vecinas y que peatones en general, personas con movilidad reducida y familias con niños y niñas pequeños puedan tener una accesibilidad correcta a todo el pueblo. “Sabemos que muchas vecinas y vecinos siguen enfrentándose a dificultades en su día a día, y una de ellas es el aparcamiento. Por eso, desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para dar soluciones efectivas mientras se completa la recuperación total del municipio”, ha manifestado la alcaldesa, Maribel Albalat.

Nuevos aparcamientos. / A.P.

Plan Aparca

El plan de ampliación de plazas de aparcamiento se enmarca dentro de las actuaciones del Plan Aparca que se puso en marcha hace ya tres años. En este caso, con algunas medidas provisionales, pero necesarias para descongestionar el tráfico y facilitar la movilidad en el municipio durante este periodo de transición. “El Pla Aparca es un plan vivo que sigue creciendo conforme las necesidades del municipio. Entre las próximas actuaciones se contempla un nuevo parking en la reurbanización de la calle José Segrelles en el Polígono de la Estación, que está pendiente en cuanto acaben las actuaciones del metro en esa zona, así como un nuevo parking en la calle Clara Campoamor” explica el concejal de Urbanismo, Alejandro Sánchez.

“Hay que recuperar los espacios comunes en todo el pueblo y eso incluye también las aceras, los parques y las plazas donde hasta hace poco se estacionaba por necesidad. Con esta actuación se gana mucho espacio de aparcamiento para que los coches no obstaculicen el paso de la ciudadanía por el pueblo” explica el primer teniente de alcaldía, Vicent Císcar.