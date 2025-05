Un verano educativo en Burjassot: estas son las propuestas para infancia y juventud

El verano estará lleno de actividades para los niños y las niñas en Burjassot. El ayuntamiento ha preparado distintas iniciativas a las que las familias ya se pueden apuntar. La escuela de verano y la escuela de septiembre, son dos de los proyectos más demandados por las familias. El plazo de matrícula comienza este lunes, 19 de mayo, a través de este enlace o de manera presencial, en la Casa de Cultura, con cita previa, que puede solicitarse aquí.

La escuela de verano se va a desarrollar en el CEIP Miguel Bordonau, desde donde se realizarán todo tipo de actividades junto a las salidas a la piscina, parque o actividades en el Tívoli. En el caso de la escuela de septiembre, ésta tendrá lugar en la Casa de Cultura. La fecha límite para realizar las matrículas es el jueves 5 de junio en ambos casos. Los dos proyectos están pensandos para menores de entre 4 y 12 años, nacidos entre 2013 y 2021.

Plazas para peques con necesidades especiales

Una edición más, la escuela de verano va a contar con plazas para peques con necesidades especiales y, es muy importante, que los papás y mamás manden un correo electrónico a cultura@burjassot.es, antes del inicio de la matrícula y de la formalización de la misma para aclarar todas aquellas dudas que les puedan surgir y que serán resueltas por los técnicos del área. El objetivo de esta acción es orientarles sobre la mejor modalidad de matrícula para sus hijas e hijos.

La escuela de verano comenzará el 19 de junio, finalizando el 31 de julio. Por su parte, la escuela de septiembre comenzará el día 1 y finalizará un día antes del inicio del curso escolar en educación Primaria. Dependiendo si la matrícula de las diferentes modalidades se realiza por semanas, quincenal o mensual, el precio variará, al igual que si se elige la opción de matrícula con comedor, de 13.30 a 15.00 horas, o con escuela matinera, lo que supone la entrada a las 08.00 horas. El horario general es de 9.00 a 13.30 horas. Las dos modalidades tienen un descuento en el precio del 50 % para familias numerosas y del 100 % para familias numerosas especiales.

En la web municipal, https://www.burjassot.org/, pueden consultarse las condiciones de las escuelas, así como los precios y toda la información de interés.

Cursos intensivos de inglés

Por otra parte, el ayuntamiento también ofrece cursos intensivos de inglés dirigidos a jóvenes a partir de 14 años. Las clases se desarrollarán del 25 de junio al 21 de julio, en horario de mañana.

El plazo de matrícula se abrirá el 26 de mayo y se podrá formalizar online, en este enlace o, presencialmente, en la Casa de Cultura, con cita previa. En la edición del Aula d’Estiu 2025, se impartirán dos niveles del programa Cambridge First Certificate: Cambridge First Certificate B1, con clases los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 11:30 horas y Cambridge First Certificate B2, también los lunes, miércoles y viernes, en horario de 12:00 a 13:30 horas. El precio de los curso es de 174,90 €, con descuento del 50 % en familias numerosas generales y con descuento del 100 % sobre el precio sobre las familias numerosas de categoría especial.

Actividades para jóvenes

Por último, el ayuntamiento también ofrece actividades de ocio en Burjassot para jóvenes de entre 13 y 17 años. El Estiu Jove tendrá lugar en el CEIP Miguel Bordonau, desde donde se realizarán todo tipo de actividades adaptadas a la edad del alumnado de la misma y teniendo en cuenta los gustos de las y los jóvenes que se apunten a la misma. La fecha límite para realizar las matrículas es el jueves 5 de junio y tiene un descuento en el precio del 50% para familias numerosas y del 100% para familias numerosas especiales.

El Estiu Jove, al igual que la Escuela de Verano cuenta con plazas para chavales con necesidades especiales y, es muy importante, que los padres y/o tutores manden un correo electrónico a cultura@burjassot.es, antes del inicio de la matrícula y de la formalización de la misma para aclarar todas aquellas dudas que les puedan surgir y que serán resueltas por los técnicos del área. El objetivo de esta acción es orientarles sobre la mejor modalidad de matrícula para sus hijas e hijos.

El Estiu Jove comenzará el 19 de junio, finalizando el 31 de julio y, dependiendo si la matrícula de las diferentes modalidades se realiza por semanas, quincenal o mensual, el precio variará, al igual que si se elige la opción de matrícula con comedor, de 13.30 a 15.00 horas, o con escuela matinera, lo que supone la entrada a las 08.00 horas. El horario general es de 9.00 a 13.30 horas.