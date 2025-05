Paterna investiga a una funcionaria por irse de viaje estando de baja

El Ayuntamiento de Paterna ha abierto una investigación para esclarecer una posible conducta irregularar por parte de una funcionaria, al detectar que la trabajadora se encontraba de viaje en el extranjero mientras estaba de baja médica.

«Si no quieres que algo se sepa, no lo hagas», venían a decir nuestras abuelas. Ahora, en plena era digital, no lo publicites en el universo online. Y precisamente ha sido la publicación en las redes sociales de dos viajes al extranjero el hilo del que ha tirado el consistorio de Paterna para investigar a una de sus funcionarias.

Según ha podido saber este diario, la investigación, de momento sin la apertura de un expediente, se centra en una trabajadora del consistorio que ha disfrutado de dos viajes a sendos destinos fuera de España, concretamente a París y Costa Rica, tal como publicó la propia funcionaria en su perfil personal de una red social. Las escapadas se produjeron, según las fuentes, mientras la empleada tenía prescrita una incapacidad laboral temporal, concedida el pasado febrero.

Vuelta al trabajo

La trabajadora se incorporó a su puesto de trabajo el pasado lunes, y el ayuntamiento le requirió la autorización para poder viajar mientras se encontraba de baja. Según la normativa, una persona funcionaria tiene permitido viajar al extranjero estando de baja médica, pero precisa de una autorización firmada por la Seguridad Social o bien por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, si el trabajador en concreto pertenece al colectivo Muface. Este procedimiento se establece para evitar casos fraudulentos.

Ayuntamiento de Paterna. / A.P.

Por tanto, el ayuntamiento está investigando la posible actuación irregular de la funcionaria municipal, ya que habría realizado los viajes sin haber presentado la preceptiva autorización médica. Tampoco lo comunicó previamente al consistorio incurriendo en una posible vulneración grave del régimen disciplinario de la función pública.

«Conducta poco ejemplar»

El consistorio considera que, de confirmarse la vulneración, «podríamos estar ante una conducta poco ejemplar, impropia de un servidor público y contraria a los principios de ética y responsabilidad que deben regir la función pública». En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que «no va a permitir que se menoscabe la imagen de los trabajadores del consistorio por un caso aislado» y que «este tipo de conductas no solo perjudican la imagen del conjunto de la plantilla de funcionarios municipales, sino que suponen un quebranto a la confianza depositada por la ciudadanía en sus instituciones públicas».