Nueva alianza del tránsfuga con la oposición de Torrent

La oposición de Torrent, ahora en mayoría, formada por PSOE (10), Compromís-EU-Podem (2) y el tránsfuga Guillermo Alonso del Real, exVox y exmiembro del gobierno, ha mostrado de nuevo sintonía en una votación. En esta ocasión, en un tema de mayor calado, han optado por la abstención, permitiendo al ejecutivo, ahora en minoría, sacar adelante las cuentas generales de las empresa municipales.

Ha sido precisamente el grupo municipal socialista el que ha revelado la "nueva crisis en el gobierno en minoría de PP-Vox de Amparo Folgado", si bien, al final, las cuentas han salido adelante por la propia absteción de la oposición: doce a favor y trece abstenciones. "El gobierno de Amparo Folgado vive permanentemente en el alambre. Cada pleno, cada votación, es una demostración más de que no tiene rumbo ni apoyos suficientes para gobernar una ciudad como Torrent con estabilidad y seriedad”, ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos. Los socialistas recuerdan que la tónica general era que todos los grupos respaldaran las cuentas anuales, hasta hoy.

“Nos encontramos ante un gobierno en minoría absoluta que no es capaz ni de sacar adelante unas cuentas generales. Esta situación no es puntual, es estructural. Lo de hoy es solo el último episodio de una crisis que se arrastra desde el inicio de la legislatura. Torrent no puede permitirse una alcaldesa débil, sin liderazgo, incapaz de dialogar con nadie y que ni siquiera cuenta con el respaldo de su propia mayoría para aprobar lo esencial”, ha continuado Campos.

“Folgado gobierna desde la propaganda y no desde la responsabilidad. Está más preocupada por maquillar su imagen y rescatar a Mazón del Ventorro que por construir consensos o atender los problemas reales de la ciudadanía. Lo sucedido con las cuentas de Retosa, Nous Espais e Idea’t es solo otro ejemplo más de su incapacidad para liderar una Gran Ciudad como Torrent”, ha concluido el portavoz socialista.

Campos, Ros y Alonso del Real, en la procesión de la Virgen de los Desamparados / L-EMV

La primera (casi) victoria

La alineación este juevesa de toda la oposición es la segunda desde que cuenta con más votos que el gobierno. La primera fue en el mismo pleno en el que Alonso del Real certificó su paso al grupo de no adscritos. Compromís-Podem-EU planteaba un texto para la conservación y promoción del deporte tradicional, como la pilota, y la cultura valenciana, entre las que se destacaba danzas o la Muixeranga, entre otras cuestiones, a través de acciones divulgativas en centros escolares. El ex de Vox afirmó que “soy un enamorado de la cultura, el deporte y la historia valenciana y si decimos que eso es el mejor tesoro que podemos transmitir a nuestros hijos, no entendería otra cosa que no se aprobara esta moción por unanimidad”.

Con la primera declaración de intenciones de Alonso del Real todo hacía indicar que la moción saldría adelante, como aquella en la que respaldó crear una comisión de seguimiento del contrato de basura, impulsada por Compromís-EU-Podem, pero cuando era miembro del gobierno, rompiendo la disciplina del ejecutivo. En resumen: votos a favor, PSPV, Compromís y Alonso del Real; En contra, PP y Vox. Cuando iba a darse por aprobada la moción, el secretario, al más puro estilo del VAR de un Valencia-Real Madrid, advirtió a la alcaldesa que se había producido un empate. Las caras de sorpresa eran evidentes. Incluso desde el público se gritó: “es un 3-2, ¿no sabes contar?”

El secretario resolvió el entuerto. En el PSOE faltaba el concejal Edu Gómez, ausente en el momento de la votación al salir de la sala unos minutos. Con lo que realmente había un empate a doce concejales. Se repitió la votación y la alcaldesa, con su no, decantó la balanza por el voto de calidad y la moción fue finalmente rechazada.