Paterna recicla más y mejor: una ciudad cada vez más verde y comprometida

Paterna está demostrando que el reciclaje no es solo una obligación, sino una oportunidad para hacer ciudad, cuidar el planeta y sumar esfuerzos entre todos hacia un futuro más sostenible. Los paterneros y paterneras han interiorizado, a través de las diferentes campañas municipales que realiza el consistorio, que cada gesto cuenta y que una correcta separación de los residuos es clave para avanzar hacia esa Paterna más limpia, más verde y más comprometida con el medio ambiente. Con ese objetivo, la ciudad continúa su camino para convertirse en un referente en gestión de residuos. Y lo hace de la mano de sus vecinos, quienes han demostrado estar a la altura de este propósito. Prueba de ello son las cifras del último año, que reflejan cómo el esfuerzo colectivo da sus frutos.

Durante 2024, Paterna ha conseguido separar más de 1.066 toneladas de papel y cartón, lo que supone 169 toneladas más que el año anterior. Un dato que no solo habla del compromiso vecinal, sino también de las políticas municipales que han reforzado el servicio de recogida con 20 nuevos contenedores azules, alcanzando los 180 repartidos por todo el término municipal. Una red que facilita el reciclaje y convierte las calles de la ciudad en espacios más limpios y ordenados. El concejal de Servicios y Control de Barrios, Vicente Sánchez, destaca que en Paterna «reciclamos más y mejor gracias al compromiso ciudadano y al esfuerzo que hacemos desde el ayuntamiento por mejorar día a día el servicio».

Este esfuerzo conjunto permitió que Paterna fuera reconocida el año pasado como el primer gran municipio de la Comunitat Valenciana con el premio Pajaritas Azules, galardón que avala la buena gestión del papel y cartón en la ciudad. Y el compromiso no termina ahí. El vidrio también gana protagonismo en Paterna, con más de 230 contenedores verdes instalados en todos los barrios y acciones concretas como la campaña ‘La Plantà del Vidre’ durante Fallas en colaboración con Ecovidrio. «Se trata de un residuo que se recicla al 100 %, evitando vertederos y reduciendo la emisión de CO2», recuerda Sánchez.

Aceite doméstico

Otro de los grandes avances de Paterna ha sido en la recogida del aceite doméstico. Gracias a la colaboración con Aigües de Paterna, el municipio ha alcanzado cifras récord, recogiendo 16.773 litros de aceite en 2024, un 44 % más que el año anterior.

El aumento de contenedores -34 repartidos en la ciudad- y las campañas de concienciación han tenido un gran impacto, especialmente en zonas como La Canyada- El Plantío, donde la recogida creció un 79 %. A este respecto, la teniente alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, destaca que «cada litro recogido es un paso más hacia la economía circular, transformando ese aceite en biodiesel y evitando que más de 20 toneladas de CO2 lleguen a nuestra atmósfera».

Más sostenible y saludable

Este impulso al reciclaje no solo mejora la calidad ambiental, sino que refleja una ciudadanía implicada, consciente y participativa. Los datos lo confirman, pero detrás de cada tonelada recogida hay una historia de compromiso, de educación y de pequeños gestos cotidianos que suman. Desde el Ayuntamiento de Paterna insisten en que este camino no ha hecho más que empezar. La apuesta municipal es clara: más campañas, más contenedores, más facilidades y más compromiso colectivo para seguir demostrando que Paterna no solo recicla, sino que inspira.