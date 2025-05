Retraso en los barracones de Massanassa

La Ampa de los CEIP Lluis Vives y Blasco Ibáñez de Massanassa han mostrado su preocupación por el retraso en los plazos de instalación de barracones ofrecidos desde Infraestructuras Educativas. Estos colegios de Infantil y Primaria quedaron totalmente destruidos por la dana y deben ser derribas y reconstruidos. Mientras, la conselleria se comprometió a que el alumnado comenzaría el curso en aulas prefabricadas que se instalarán en el Polideportivo, tras llegar a un acuerdo con el consistorio.

Unas aulas prefabricadas que deberían haber comenzado a instalarse este jueves 15 de mayo, sin embargo no ha sido así. La zona sigue sin estar adecuada. "El Ayuntamiento, mediante la regidora de educación y el alcalde, nos indicaron la semana pasada, tras los retrasos, que el día 13 o 14 de mayo, lo más tardar, se asfaltaría el espacio donde se tienen que instalar las prefabricadas. Vuelven a no cumplirse plazos. Todavía están con tareas de adecuación y no se ha asfaltado", señalan las familias en un comunicado en sus redes sociales.

Las Ampas con el alcalde de Massanassa. / A.M.

La Ampa transmitió la preocupación por las demoras en el consejo escolar realizado este jueves, aprovechando para pedir "compromiso y celeridad"..

Según explican, el Jefe de Infraestructuras Educativas les comunicó que el 19 de mayo se finalizará la adecuación del espacio con el asfaltado, y partir de esa semana, del 19 al 25 de mayo, se realizará la instalación de los barracones.

"El alcalde ha hablado en la empresa encargada y ha dicho que a más tardar el martes 20 de mayo, el asfaltado habrá acabado. Se está haciendo trabajo, pero las obras no avanzan al ritmo programado, y en esta ocasión, cada día de retraso es importante porque el objetivo es que el curso empiece a tiempo y de forma adecuada. Por lo tanto, seguimos muy de cerca el avance de las obras y seguiremos informando puntualmente, contamos con la colaboración de todas las familias para conseguirlo", señalan desde la Ampa de los CEIP Lluis Vives y Blasco Ibáñez de Massanassa.