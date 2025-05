"Si todos separáramos en casa, el tratamiento de residuos sería mas barato"

En un acto de transparencia para que toda la ciudadanía conozca todos los servicios que presta la Planta de Manises y su funcionamiento, la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) abrió ayer sus puertas a los medios de comunicación para celebrar el Día Mundial del Reciclaje y poder concienciar a la ciudadanía de la importancia de separar adecuadamente los residuos. «Muchas veces pensamos que tiramos la basura al contenedor y que desaparece por arte de magia, pero existe un gran trabajo y una gran inversión que al final pagamos todos los ciudadanos con impuestos y por eso queremos ser lo más transparentes posible», expresó Emilio José Belencoso, presidente de la Emtre, a Levante-EMV.

«Queremos enfocar la visita desde un punto de vista pedagógico, para que se vea la gestión que se está haciendo y también para que los medios de comunicación, que tienen un papel esencial, ayuden a la entidad metropolitana a concienciar a que hay que reducir, reciclar, reutilizar y, en definitiva, separar correctamente los residuos». La Emtre gestiona los residuos municipales procedentes de los contenedores gris y marrón, dedicados a los restos y a las materias orgánicas. No obstante, Belencoso señala que recogen más plástico procedentes de los contenedores de resto que lo que hay en los propios contenedores amarillos: «esto es una barbaridad, el resto debería ser el contenedor que menos se utiliza, por eso hay que seguir sensibilizando», añadió.

En 2024, se trataron 620.166,22 toneladas de residuos de los contenedores gris y marrón en las plantas de tratamiento de la Emtre en Hornillos y Manises. De esa cifra, lograron recuperar un 21,27 % de los residuos. «Son cifras que todavía están muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea, por eso creemos que es importante hacer campañas de sensibilización y de educación. Siempre digo que el mejor residuo es el que no se genera».

Emilio J. Belencoso explicó al diario que desde la entidad metropolitana están haciendo un Plan de Educación Ambiental para el que se han reunido con los diferentes ayuntamientos «para conocer todas las realidades y poder canalizar todas las las propuestas y las ideas».

Papel y textiles en el contenedor gris

Actualmente, según el balance de 2024 de la Emtre sobre el contenedor gris, la materia orgánica, con un 29,03 %, es el principal impropio presente en este contenedor. Estos residuos deben depositarse dentro de una bolsa compostable en el contenedor marrón. Los textiles, que representan el 13,03 %, se depositan en los contenedores de textil usado o en la red de ecoparques de la Emtre, formada por 20 ecoparques fijos y 6 móviles. El papel y el cartón también se encuentran en gran medida en el contenedor gris, con un 12,48 %, y se debe depositar en el contenedor azul.

«Si todos reciclamos bien, nos costaría a todos los ciudadanos más barato porque no tendría que haber una entidad que separara los residuos. Yo siempre digo que la finalidad de nuestra entidad es precisamente no existir». Así, el presidente hace hincapié en seguir concienciando en la correcta separación, en el reciclaje, para aumentar el porcentaje de residuos que se recuperan y reducir el volumen de entrada de residuos a las plantas: «automáticamente este porcentaje se incrementaría». También aprovechó para destacar la errónea percepción de que «como yo pago impuestos ya me lo separarán», ya que si no se separa «habrá que hacer mayores inversiones y nos arriesgaremos a que la Comunidad Europea empiece a imponer sanciones por no estar cumpliendo los estándares que nos piden».