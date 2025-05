"El ruido del paso del metro es insoportable, por las noches no se puede ni dormir"

El tramo de la línea de Metrovalencia que va de la parada de Empalme a la de Burjassot es todo un tema en el barrio que atraviesa. De hecho, lleva siéndolo décadas. Si el vecindario ha estado años reclamando el soterramiento de las vías que partía en dos el núcleo urbano, ahora que el convoy se sumerge un tramo dentro de una obra que ha costado mucho sacar adelante, los habitantes lamentan el estruendo que tienen que soportar a diario.

Caminar desde la parada de Empalme hasta el barrio burjassotense tiene banda sonora. Los pitidos del tren, su traqueteo y un chirrido pronunciado cuando el tren entra y sale del túnel soterrado dirección Godella. Cierto es que este periódico se fija en el ruido cuando acude a recoger testimonios de los vecinos. Lorenzo y Paz son un matrimonio que viven en el edificio que mira justo a las vías en el tramo de entrada al túnel. "El ruido es una barbaridad. Ahora que hace mejor tiempo y quieres abrir las ventanas y las puertas, se oye mucho", dice Lorenzo. Paz completa su argumento: "Si ya la ventana da a un dormitorio, como es el caso, es imposible dormir".

Punto donde el metro entra en un túnel subterráneo y que suscita tanto ruido. / Ana de los Ángeles Martí

El Síndic de Greuges ya requirió a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que solucionara el asunto, tal como contó esta semana este diario, pues considera que se han vulnerado los derechos de los ciudadanos por el ruido que soportan desde hace cinco años. Los vecinos reconocen, eso sí, que al menos los conductores del metro "tienen precaución en cuanto a la velocidad en la curva, pues transitan de una manera prudente", dice el matrimonio.

También es verdad, añaden, que escuchar a diario el sonido provoca que a veces uno no sea consciente de que está. "Te acostumbras, hay veces queno lo escuchas pero sobre todo por la tarde y noche...se nota más". Antes, cuando el metro pasaba por la superficie, "sufríamos mucho la vibración, ahora la gente se queja en la salida y la entrada de la curva, de lo demás nada, pues las vibraciones han desaparecido", comentan varias vecinas.

Concepción, vecina de Burjassot, junto a las vías del metro. / Ana de los Ángeles Martí

Concepción es una de ellas. "Antes, cuando el tren no estaba soterrado el ruido por mi casa era mayor, aunque es verdad que el sonido no rechinaba como ahora, chirría mucho el paso del tren", asegura. Una sensación compartida por todas las personas consultadas por este diario a pie de calle.

También por Sergio, un vecino que vive en un ático que da directamente a esta curva. De hecho, el edificio hace esquina. "Al principio el ruido es muy molesto. La insonorización del piso, por otra parte, es buena, pero es ahora en verano cuando uno quiere abrir las ventanas y eso se convierte en algo problemático, es abrirse al ruido". Con todo, dice desde su terraza, con vistas al metro, "uno se adapta y se acostumbra y queda como ruido de fondo" aunque Sergio reconoce que las molestias son más de cara a la noche.

Sergio en la terraza de su casa que da directamente al giro de las vías del tren entre Empalme y Burjassot. / Ana de los Ángeles Martí

"Ahora que tenemos el tren soterrado, ¿qué queremos?"

Todos los vecinos consultados lamentan los ruidos que se han denunciado al Síndic y que tendrá que revisar FGV. Pedro, otro vecino, sin embargo, hace una reflexión: "Hemos estado treinta años con ruido del tren que transcurría por la superficie y ahora que lo soterran nos quejamos. Realmente, ¿qué queremos?". Olga, otra vecina, cree que la solución para aliviar la contaminación acústica pasa por cerrar el tramo con una estructura que haga de muro de contención del ruido, ya banda sonora de las rutinas de estos vecinos de Burjassot.

FGV realiza pruebas acústicas en toda la red

Por su parte, desde la conselleria de Infraestructuras, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, señalan que contestaron a la petición del Síndic el 8 de mayo respecto la petición de información sobre la queja de los vecinos y del alcalde de Burjassot en su nombre sobre el ruido que provoca el paso de los trenes de la Línea 1 de Metrovalencia, entre las paradas de Empalme y Burjassot.

En la contestación se expone que respecto a las medidas técnicas adoptadas para mitigar las emisiones acústicas de las circulaciones ferroviarias, actualmente se están llevando a cabo pruebas sobre diversos materiales sin que se haya conseguido un mejor funcionamiento de los modificadores de fricción, no solo los existentes en el entorno de las estaciones de Empalme y Burjassot, sino en toda la red de Metrovalencia, así como de los areneros.

Dado que el ámbito de las pruebas no se circunscribe únicamente al tramo ferroviario aludido en la queja presentada por el Ayuntamiento de Burjassot, sino a toda la red de Metrovalencia, el tiempo de realización de estas pruebas está resultando más prolongado de lo inicialmente esperado.

Mediciones municipales

A su vez, en la contestación se apunta que, de acuerdo a las mediciones realizadas a instancias del Ayuntamiento de Burjassot, estas correspondían al ruido global, no únicamente al producido por la explotación ferroviaria, y además no superaban el umbral de 10 dB que obligarían legalmente a adoptar medidas correctoras. Del mismo modo, en el informe realizado por encargo de la corporación municipal, se obtienen unos valores correspondientes a la medición del ruido ferroviario conforme a la norma UNE correspondiente que no se encuentran regulados por la legislación de aplicación.

Salida del tunbel del metro a la altura de la estación de Empalme / Fernando Bustamante

La contestación también señala que la demora en dar contestación a la solicitud de información, "no obedece en modo alguna a la falta de colaboración con esa Institución", sino que ha sido ocasionada principalmente por dos motivos: por un lado "la carga de trabajo que actualmente soporta el personal técnico de FGV, derivada de las actuaciones que se vienen realizando para la recuperación de las infraestructuras ferroviarias dañadas por el episodio de lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre a nivel de vías e infraestructuras, que mantienen parcialmente suspendida la circulación ferroviaria en la red de Metrovalencia, y que han impedido agilizar el estudio de esta queja".

Por otro lado, el segundo motivo de demora en la respuesta es "la esperanza que albergaban los servicios técnicos implicados en dar solución lo antes posible a la problemática planteada por el Ayuntamiento de Burjassot".

No obstante, FGV se compromete en facilitar a la mayor brevedad un informe detallado sobre la evolución de las pruebas que se vienen realizando y que afectan tanto a los areneros de las unidades ferroviarias y el material que se emplea en los mismos, como a los modificadores de fricción y los lubricantes que se emplean para que estos cumplan eficazmente su función.