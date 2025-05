Temps de blanc i negre

La televisió s’ha convertit, actualment, en una forma d’entreteniment que es sol consumir de forma individual i en streaming. No obstant això, quan a principis dels anys seixanta del segle XX van arribar les emissions de TVE a València, van ser molt pocs els que van poder adquirir un d’aquells primers receptors. Aquests aleshores tenien un preu inaccessible per a la majoria de les famílies de l'època, de manera que únicament es trobava a l’abast d’aquelles amb més gran poder adquisitiu. És per això, que als seus inicis va afavorir la reunió de familiars, amistats, veïnes i veïns per a veure els programes, les pel·lícules i les sèries del moment, en les cases dels qui sí que pogueren comprar-les.

De fet, algunes persones encara se’n recorden com és el cas, en primer lloc, de Vicenta Caballer (Torrent, 1938) que ens conta que “la primera tele que tinguí va ser, el 1964, quan nasqué el meu fill”, quan vivia en un bloc d’habitatges per l’antiga estació del trenet de Torrent. “Aquella finca tenia vuit pisos i els dissabtes a la nit baixaven tots els veïns a ma casa, perquè encara ningú més tenia televisor allí, a vore la sèrie “Los intocables””. En segon terme, Asunción Jaunzaràs (Torrent, 1948), ens diu que “es comprà la tele un veí nostre d’enfront del carrer Pare Méndez de Torrent, José Fenoll”, que tenia una empresa de materials de construcció per a la qual treballava son pare. “I com la seua família em volia molt perquè jugava amb una neta seua, Mari Amparo, aleshores m’avisaven, obrien les portes de sa casa i en mig de l’entrada disposaven la tele i assegudes en el carrer veiem “El Santo”,” una sèrie protagonitzada per Roger Moore, així com, “pel·licules del mateix estil. Era entretingut”, conclou.

En el seu cas, Tomàs Roselló (Alaquàs, 1945) recorda que “a partir dels quinze anys sobretot anava de nit a casa del meu amic, José González, que vivia en la placeta dels Ollers d’Alaquàs, a vore programes com “La unión hace la fuerza” [1964-1966], un concurs que hi havia entre províncies, que quan un equip fallava una pregunta, un representant seu esportista, havia de passar una prova física.” I en aquells anys també veia “Amigos del lunes” [1961-1964], un espai musical de Franz Johan i Gustavo Re”. A més a més, “anava de nit, al casinet del carrer Dos de Maig, a vore la tele si feien alguna cosa important, ja que jo vivia en el carrer del costat.” Per concloure, Antonio Oltra (Mislata, 1945) ens comenta que “quan anava a casa dels meus futurs sogres, veia el programa de Joaquín Prats i Laura Valenzuela, “Galas del sábado” [1968-1970],” que feien eixe dia a la nit, ja que per treball la resta de la setmana no li resultava possible anar-hi. “Allí mentre estàvem sopant al menjador, al costat de la taula hi havia una o dos fileres de veïns veient la televisió i asseguts en cadires que s’emportaven de sa casa. Estaven com en el cine, un darrere d’un altre.”

En definitiva, records d’altres temps en els quals les persones compartíem més moments d’oci i el veïnat era com família.