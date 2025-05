El PSOE de Torrent denuncia impagos a la cooperativa de limpieza de colegios

El PSOE de Torrent denuncia que las trabajadoras de la cooperativa de limpieza responsable del mantenimiento diario de los colegios públicos de Torrent "llevan tres meses sin cobrar por parte del Ayuntamiento. Este retraso en los pagos afecta directamente a decenas de trabajadoras y a sus familias, muchas de las cuales dependen de estos ingresos para afrontar su día a día".

Según revelan los socialistas que han expresado desde la propia cooperativa, "esta situación se repite desde hace prácticamente dos años, con continuos retrasos en el abono de las facturas, que generan una inseguridad constante e impiden a la entidad planificar con normalidad su actividad".

Este lunes 19 de mayo, las trabajadoras se han concentrado frente al Ayuntamiento para reclamar una solución inmediata. Han contado con el respaldo del profesorado y de los equipos directivos de los centros escolares, que han mostrado su preocupación ante una situación que también afecta al funcionamiento ordinario de los colegios.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha querido poner de manifiesto el apoyo de los y las socialistas a las trabajadoras en su protesta y ha señalado a la alcaldesa Amparo Folgado, y a la concejala de Hacienda, Sonia Roca: “No se puede construir un Torrent digno cuando ni siquiera se cumple con el compromiso más básico: pagar a quienes trabajan cada día por mantener nuestros espacios públicos limpios y seguros. No es un hecho puntual, es un patrón que se repite desde hace dos años y que demuestra la falta de rumbo del gobierno municipal de PP-Vox de Amparo Folgado”. Campos ha denunciado además el "caos administrativo y la falta de estabilidad del gobierno de PP y Vox, que no está cumpliendo con sus obligaciones más elementales. Estamos ante un síntoma más de un gobierno dividido, que improvisa, que no planifica y que está perjudicando a colectivos esenciales de nuestra ciudad”.

Desde el ejecutivo apuntan que tras la renuncia de Guillermo Alonso del Real, ahora en el grupo de no adscritos, las concejalas de Educación y Deportes, en manos de Vox, están tratando de solventar cuestiones que su excompeñero dejó desatendidas, como los impagos a las limpiadoras, entre otros asuntos.