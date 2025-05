Albalat del Sorells retira la calle dedicada al rey emérito por "sus actuaciones"

Albalat dels Sorells ha retirado la calle dedicada a Juan Carlos I al entender que el rey emérito es "una personalidad que por sus actuaciones no merece una calle de la población". Así lo indica el alcalde, Nicolau Claramunt (Compromís), en un escrito remitido a una vecina que presentó una queja en el consistorio para mostrar su oposición al cambio de denominación de esta vía tras ser conocedora de la modificación.

La decisión, según indica la carta a la que ha tenido acceso este diario y confirma el alcalde en declaraciones a Levante-EMV, ha sido respaldada por un informe emitido por el Consejo Asesor de Cultura y afectará a otra decena de viales del municipio que cambiarán su nombre "para dar mayor protagonismo a personalidades vinculadas a Albalat dels Sorells". Así, otras calles que han cambiado de nomenclatura son Doctor Valls, que ha pasado a llamarse Carrer d'Enmig; Flor de Maig, rebautizada como Vicent Garcés Martí, pintor local; o Germans Vázquez, ahora conocida como Carmelina Sánchez-Cutillas, escritora.

Malestar vecinal

Respecto a la travesía dedicada al que fuera Rey de España entre 1975 y 2014, Claramunt admite que Juan Carlos de Borbón "es una persona que en su momento hizo su papel. Sin embargo, defiende que "desde un punto de vista objetivo, todos los escándalos que rodean a su figura al final de su trayectoria le han llevado a no ser merecedor de esta distinción", por lo que desde el consistorio han decidido renombrarla y concedérsela a la prestigiosa oncóloga Anna Lluch, "una persona que es vecina de la comarca y que ha hecho tantísimo por la lucha contra el cáncer", destaca el dirigente valencianista.

Callejero de Albalat dels Sorells con las nuevas nomenclaturas. / L-EMV

Cabe destacar que la medida fue aprobada en el pleno municipal del pasado 31 de julio con los votos a favor de Compromís y PSPV, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho oficial al darse de alta en el catastro las nuevas nomenclaturas. Ahora, las placas con los nuevos nombres comenzarán a instalarse "en las próximas semanas", según se ha trasladado en una carta a los vecinos de las calles afectadas. Precisamente ha sido a raíz de recibir esta misiva cuando un pequeño sector de la población ha mostrado su rechazo a esta propuesta al entender esta decisión, "lejos de beneficiar a la comunidad, generará un perjuicio significativo para los vecinos que residen en dicha calle".

El PP acusa al alcalde de "sectario"

Así lo lamenta uno de los vecinos de la calle Germans Vázquez, quien ha impulsado una recogida de firmas en la que han participado más de 200 personas. Según lamenta, la nueva denominación obligará a actualizar a los afectados los documentos oficiales así como acudir a las administraciones como la DGT a actualizar los datos. Además, teme que el cambio de nombre pueda generar confusión a visitantes, servicios de emergencia o en la recepción de correspondencia y advierte de los costes económicos que supone para empresarios y comerciantes que se vean obligados a actualizar sus tarjetas de visita.

Las críticas llegan también desde el Partido Popular, donde consideran que esta medida "es un ejemplo más de imposición ideológica" y acusan al alcalde de "querer reescribir la historia de nuestro pueblo". "No respetan nada, son de pensamiento único y vienen aquí a imponer su ideología y doctrina", manifiesta su portavoz, Javi González. Unas acusaciones que no sorprenden al alcalde: "No es extraño que el PP defienda a las personas corruptas. En su partido lo saben muy bien", ha respondido Claramunt, quien considera que los populares "quieren hacer ruido" porque "cuando se aprobó esto, hace casi un año, no dijeron nada".

Moción para paralizar la iniciativa

Ahora, el próximo pleno municipal, programado para el próximo miércoles 28 de mayo, promete mantener la tensión habitual entre el ayuntamiento y el principal grupo de la oposición, desde donde van a presentar una moción para "paralizar esta iniciativa que no gusta a los vecinos por todo el perjuicio que conlleva" al entender que se trata de una decisión "unilateral del ayuntamiento por cuestiones ideológicas, sin consultar a la población".

La calle que cambiará de nomenclatura aún con el nombre de Juan Carlos I. / L-EMV

Sin embargo, el alcalde zanja la polémica recordando que la medida "se expuso en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia nº189 del 30 de septiembre durante 20 días", un plazo en el que los interesados "pudieron formular ante la administración las alegaciones que estimen pertinentes".