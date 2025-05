Compromís Catarroja presenta una moción de apoyo a las asociaciones de víctimas de la DANA

El pasado 6 de mayo, el portavoz de Vox en les Corts Valencianes, José María Llanos, insultó a las asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre diciendo que tenían intereses que iban más allà del resarcimiento de sus familiares fallecidos en la catástrofe. Poco después, lo hacía también Susana Camarero, portavoz del Consell de Mazón que, sin embargo, rectificó una semana después, cuando Úrsula Von der Layen, Presidenta de la Comisión Europea, recibió a las asociaciones de víctimas en el Parlamento Europeo.

Desde Compromís per Catarroja, consideran que es intolerable que la derecha se dedique a insultar a las víctimas desde las instituciones valencianas: "Aquí todas y todos hemos perdido mucho, los que más la vida. Muchas personas pasaron la noche con el agua en el cuello, hay miles de historias que dan escalofríos, gente que nunca superará haber visto cómo se ahogaba un vecino, un amigo..y ahora tenemos un pueblo que tardará muchos años en volver a tener los servicios que tenía y por supuesto, en superar la muerte de 26 vecinos y vecinas. No toleraremos que diputados valencianos que ni siquiera han venido a nuestro pueblo a ver cómo estábamos, se otorguen el poder de insultar a las víctimas porqué militan en un partido que no es el suyo o son miembros de asociaciones” ha explicado Martí Raga, portavoz del grupo municipal.

La moción, que ya está presentada, se debatirá en el pleno del 29 de Mayo, y desde Compromís aseguran que confían en que los concejales y concejales del Ayuntamiento de Catarroja del PP y Vox se desmarquen de sus partidos en les Corts y voten a favor la moción, “ellos y ellas también han sido víctimas de esta catástrofe. Saben lo que hemos sufrido y lo que nos costará rehacernos y confiamos en que pondrán por delante de las estrategias de sus partidos, la defensa de las personas que hemos sufrido la dana. Todo no vale para salvar a Mazón”, ha añadido Raga.

Los puntos de acuerdo de la moción incluyen la petición a la Generalitat Valenciana de una línea de subvenciones para las personas que han perdido a familiares, como dice Martí Raga "Desde el gobierno de la Generalitat tienen todas las competencias en servicios social y en vivienda y nadie les ha preguntado si necesitan algo. El gobierno de Mazón tenía la responsabilidad de proteger al pueblo valenciano, porque las abandonó evidencian su irresponsabilidad”