Manises tendrá una renovada plaza Vicent Barberá con sombras y una zona para actos

Malestar en los comercios: "No nos han tenido en cuenta"

Las obras de la plaza Vicente Barberá mejorarán el estado de una plaza muy concurrida en el día a día. Sin embargo, el inicio de los trabajos "tiene consecuencia para los comercios", dicen algunos de los comerciantes. Estos señalan que no están en contra de la remodelación, "todo lo contrario", pero sí lamentan "la mala gestión" a la hora de comunicar los pasos a seguir. "Nos enteramos tres días antes sin margen para organizarnos. No nos han tenido en cuenta", lamenta una mujer que regenta una papelería. Así, critican que el consistorio no les reunió para informarles de algo "que nos afecta directamente". "Si el parque está cerrado, no hay pequeños y familias y si no hay gente, no hay ventas", dicen. Ahora, su esperanza es que las obras duren los siete meses anunciados y no se alarguen demasiado.