Silvent: "En Catarroja llevamos 11 días sin luz en algunas calles por la rotura de un cuadro eléctrico. Esto no puede pasar”

La alcaldesa de Catarroja ha vuelto a estallar contras las administraciones supramunicipales y el exceso de bruocracia que impide que la reconstrucción se haga de forma más rápida. Esta vez ha sido en la emisora 99.9 Valencia Radio, donde Lorena Silvent ha denunciado que hay barrios que llevan once días sin luz porque aún no se ha podido cumplir toda la normativa para cambiar el cuadro eléctrico dañado.

"En Catarroja llevamos 11 días sin alumbrado público en varias calles a causa de la rotura de un cuadro eléctrico. Esto no puede pasar", señala Silvent, quien denuncia que los ayuntamientos afectados por la dana como el suyo no tienen recursos suficientes para hacer frente a situaciones de emergencia ni a la recuperación de manera rápida. Es por ello, que reclama un pacto de estado, liderado por el Gobierno de España, que ayude los pueblos con medios dimensionados, actuaciones y procedimientos ágiles. "Necesitamos un pacto de Estado, liderado por el Gobierno de España, que ayude a los pueblos con los medios dimensionados y de manera ágil'', explica.

Y fue contundente. Que estamos saturados. Que vamos a tener que gestionar una inversión que teníamos prevista en doce años con recursos ordinarios.

No es la primera vez que la primera edil manifiesta públicamente la necesidad de un pacto de estado. Ya lo hizo en una ponencia que realizó La jornada “Resiliencia urbana para prevenir y combatir los efectos del cambio climático” en Madrid. "Si no puedo contratar personal y no puedo contratar nuevas empresas porque tengo que hacer pliegos.¿Qué hago?", para ella la única solución es que el Gobierno ayuda a los municipios

Para la alcaldesa, la recuperación de Catarroja tiene que ser una prioridad: garantizar que la gente quiera quedarse a vivir en el pueblo, con servicios, comercio y vida en los barrios. Asegura que no se rendirán y que continuarán trabajando y levantando la voz..