Dos años sin pediatra en la Coma de Paterna: "Esto es una vergüenza"

El barrio de la Coma-Mas del Rosari, uno de los que más niños y niñas tiene en Paterna lleva dos años sin pediatras tras una denuncia por amenazas a facultativos en mayo de 2023 que supuso el cierre del centro durante doce días y su posterior reapertura con policía y sin pediatras, pues uno se jubiló y el otro se trasladó de centro.

La barriada de acción preferente y con una población vulnerable en su mayoría dentro de una ciudad de más de 73.000 personas, tiene que desplazarse a los centros de salud del Clot, Campamento o La Canyada para llevar a los menores al médico, algo que "nos afecta mucho", lamenta una de las madres que tiene una niña que no ha conocido pediatra en el barrio.

La mayoría de las madres no disponen de carnet de conducir o vehículo propio, por lo que precisan de transporte público para llegar a los centros de atención primaria o que sus familias les acerquen en coche, con todo el desajuste de gestión familiar que eso supone, pues el barrio de la Coma está desconectado del resto de núcleos urbanos de Paterna, en una especie de isla rodeada de centros comerciales y urbanizaciones de alto nivel adquisitivo.

Vecinos del barrio de La Coma están ya dos años sin pediatra en su centro de salud. / Francisco Calabuig

Es por la tarde y el consultorio médico del barrio La Coma-Mas del Rosari está cerrado, ya que solo atienden por las mañanas y de lunes a viernes. Varios vecinos y vecinas de la barriada de Paterna, que entre La Coma y Mas del Rosari suman alrededor de 9.370 habitantes, se concentran frente a la puerta para hablar con Levante-EMV cuando se cumplen dos años de la falta de pediatras en el ambulatorio.

Entre ellos están Alfredo Muñoz, presidente de la Asociación de Vecinos y entidades de la Coma; su mujer Mercedes y su nieta; Emilio y Jaro, vecinos del barrio y miembros de la asociación Kali Yag por los Derechos de la Cultura Romaní y contra la discriminación; Carmen, madre de una bebé de ocho meses con el mismo nombre y su primo Manuel.

Denuncian que están olvidados. Que por más que gritan no les escuchan y que el hecho de que hayan pasado dos años y sigan sin pediatras denota una "falta de compromiso y una vulneración de nuestros derechos" por parte de las administraciones. "Muchos no tenemos carnet de conducir y quienes trabajamos tenemos que cogernos el día libre para llevar a nuestros hijos e hijas al médico", lamenta Emilio, padre de varias criaturas, vecino del barrio y miembro de Kali Yag.

"Es una vergüenza por parte de las instituciones que llevemos dos años sin pediatras. Aquí no acude nadie ni nos dan respuesta, no sé en qué están pensando, no todo el mundo tiene vehículo y nos desplazan fuera del barrio. Como se muera un niño en el barrio por falta de asistencia médica, lo vamos a pasar mal todos", dice Alfredo Muñoz, presidente de la Asociación de Vecinos y entidades de la Coma.

Por su parte Carmen, una joven madre, lamenta que tiene que moverse con transporte público, "necesitamos pediatra para los nenes, cada vez que se ponen malos o tienen fiebre, necesitan sus revisiones de seguido. Mi hija no ha conocido pediatra en el barrio, tiene ocho meses. Pido que tengan en consideración al barrio, que tenemos necesidades de muchas clases, no solo de los pediatras, que también".

Esta falta de facultativos en el consultorio de la Coma viene de lejos. En mayo de 2023, todos los profesionales del centro de salud cogieron la baja para denunciar que diariamente sufrían amenazas y agresiones y que la normalización de la violencia era insostenible. Entonces, el ambulatorio estuvo dos semanas cerrado y cuando reabrió, lo hizo con policía y sin pediatras, pues uno se jubiló y el otro fue trasladado.

La conselleria de Sanidad admitió entonces dificultes para cubrir estas vacantes de pediatría y más tarde señaló que la falta de médicos era un mal endémico en todo el país. En la Coma esta ausencia se nota cada día, pues las madres denuncian que tienen que viajar más de 40 minutos en autobús con pequeños con fiebre o enfermos.