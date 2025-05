Aparentar tiene más letras que ser

"El poder no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son". Con esta breve reflexión sobre la naturaleza del liderazgo, pero sobre todo acerca de la humanidad y ética de quien ocupa cualquier cargo público, el tristemente desaparecido y admirado José Mujica abre un debate esencial en una época de crispación y polaridad.

Esencial, sí, ya que nos enfrentamos a diario a personas que no son mejores o peores como consecuencia del poder, sino que en realidad sacan a la luz sus verdaderas características, ponen de manifiesto sus valores y enseñan sin rubor sus límites; eso sí, si es que los tienen.

Ante esta reflexión, deberíamos hacernos muchas preguntas y ser capaces de poner en valor a aquellos que ejercen el poder "temporal" con honestidad, empatía y responsabilidad, en contraposición con los que, por el contrario, utilizan su posición para ocultar carencias y se aprovechan de las instituciones, poniéndolas, no al servicio, sino a su servicio.

Sé que el señor Mujica no pensó en Torrent y mucho menos en Amparo Folgado cuando hizo esta reflexión, pero su liderazgo es la muestra de que, efectivamente, el poder no nos cambia, simplemente nos muestra.

Quizá el verdadero problema en mi ciudad, en Torrent, no sea solo la verdadera cara del poder que ha mostrado la señora Folgado, sino la rapidez con la que lo ha hecho. Asustar al señor Maroto y provocar su salida no es producto, como diría Bauman, de las transformaciones constantes de la sociedad y la capacidad que ha tenido el PP de Torrent para adaptarse al cambio; es producto del verdadero liderazgo autoritario y oscuro de la señora Folgado.

Tengo que reconocer que alguien fue capaz de ver la verdadera cara del poder antes de que se ejerciera. Por eso, hoy aún cobra más sentido la deserción preventiva del señor Nacho Carratalá, quien ni siquiera recogió su acta de concejal, consciente de que en este gobierno solo hay un patrón, recordándonos ese viejo axioma que dice: "Lo que no se puede convencer con la razón, se puede convencer con la percepción".

El estilo de liderazgo basado en la apariencia puede tener rédito inmediato, pero, aunque se intente proyectar una imagen de solvencia, no siempre se puede ocultar la inseguridad, y esto tampoco lo cambia el poder.

La inseguridad que vive Torrent no es producto únicamente de la tensión en el gobierno municipal o de las sonoras estampidas en el gobierno de la señora Folgado, sino que es el resultado de que una creciente debilidad ya afecta a todos los ámbitos sociales y de gestión. La salida del señor Alonso constata una verdad que no solo es triste, sino que, además, no tiene remedio.

Ahora contemplamos con estupor cómo los verdaderos valores van siendo sustituidos por maniobras de corto alcance; veremos cómo la estabilidad y la razón ceden ante maniobras oscuras que solo buscan desacreditar y eliminar afectos. Ese es el objetivo: el señor Alonso, que ayer fue la solución, hoy es el problema, pero la verdad es que quien le engañó fue usted, señora Folgado, que escondió su verdadera cara hasta obtener el poder. No busque más, señora Folgado, el problema es usted.