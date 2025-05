"No salimos por las noches porque tenemos miedo a que nos roben"

La avería eléctrica que ha dejado a los residentes de media decena de calles de Catarroja sin alumbrado público desde hace casi dos semanas ha alterado, una vez más, la convivencia en la zona. Vecinos y vecinas asumen con resignación esta nueva incidencia que se suma a los múltiples problemas que llevan afrontando desde hace casi siete meses, cuando el desbordamiento del barranco del Poyo arrasó con la localidad, y en cierta manera, con sus vidas.

La situación ha sido trasladada a la reunión del Cecopal de este jueves y ha sido denunciada por la propia alcaldesa, Lorena Silvent, quien en una entrevista en la emisora 99.9 Valencia Radio ha estallado contra las administraciones supramunicipales y el exceso de burocracia que impide que la reconstrucción se haga de forma más rápida. "No puede ser que haya barrios que llevan once días sin luz porque aún no se ha podido cumplir toda la normativa para cambiar el cuadro eléctrico dañado", ha criticado.

Siete meses de incidencias

El conflicto está siendo también muy criticado entre los vecinos de las calles afectadas, quienes sufren el problema en primera persona. "No salimos de una y ya estamos en otra", lamenta Francesca Hervàs, residente en una de las calles afectadas. La mujer admite estar "agotada" por la cantidad de trabas a las que tienen que hacer frente desde el pasado 29 de octubre: "La cabeza ya no da para más", lamenta.

Los problemas de alumbrado dejan sin funcionar algunos semáforos de Catarroja. / A.P.

Una sensación que comparte Mari, residente en la calle Trinquet, quien recibe la falta de alumbrado público como "otra piedra más en el camino". Aunque reconoce que es una situación "muy incómoda", asegura estar acostumbrada a tener que pasear a oscuras por las calles "porque es un problema que llevamos sufriendo desde la dana". "Cuando no es una calle, es otra, pero siempre hay algún tramo a oscuras", matiza.

Los vecinos piden explicaciones

Sin embargo, otros vecinos comienzan a mostrar desesperación por este tipo de contratiempos. Es el caso de Jesús Moreno, vecino de la calle Galicia que comparte con varios de sus vecinos la falta de explicaciones por parte del ayuntamiento. "Aquí no ha venido nadie a explicarnos nada. Solo sabemos que hace unos días había unos trabajadores picando en un cuadro eléctrico de la calle y que desde entonces estamos sin luz", afirma.

Desde el ayuntamiento explican a Levante-EMV que la incidencia se debe a los daños en un transformador que resultó afectado por la dana y que finalmente ha caído. Aunque no precisan las calles concretas a las que está afectando, estas mismas fuentes informan que algunas de las vías han recuperado el suministro "provisionalmente" a la espera de recibir el material necesario para ejecutar la reparación y de que lleguen el personal necesario para ejecutar los trabajos.

"No podemos vivir así ni un día más"

Hasta entonces, Paco y Mari seguirán sin salir a la calle cuando caiga la luz: "No salimos por las noches porque tenemos miedo de que nos roben", denuncian. Y es que la sensación de inseguridad y el temor a ser asaltados es una de las preocupaciones más compartidas entre los residentes.

Si bien parte de estos miedos están alimentados por los rumores de que se están produciendo robos en el municipio, vecinas como Ana han presenciado como se han producido actos vandálicos en los últimos días "aprovechando la falta de alumbrado público en las calles".

La mujer deja la luz de su salón encendida por la noche para iluminar la calle porque "hace dos días un grupo de chavales le dio el otro día una patada al cristal de la casa de un vecino" denuncia mientras reclama medidas para solucionar la incidencia: "Necesitamos que lo arreglen ya porque esto es insoportable. No podemos vivir así ni un día más", reclama.