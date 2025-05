De Burjassot a la final del Concurso de Marchas Moras y Cristianas de Mojácar

Esta vez no ha podido alzarse con la victoria final pero la experiencia vivida ha sido muy gratificante para él y para su familia que le acompañó al concurso. El burjassotense Manuel Morcillo se ha quedado finalista en el Concurso de Marchas Moras y Cristianas de Mojácar que se ha celebrado este fin de semana en la citada localidad almeriense.

En una final en la que competían cuatro creaciones musicales, su Arrabal no pudo alzarse con la victoria pero fue una de las obras más aplaudidas por el público asistente; aplausos que se trajo Morcillo hasta Burjassot con un sabor agridulce de saber que, a pesar de no poder alzarse con el primer puesto, ha sido una de las mejor aceptadas por todas y todos los presentes en el momento de la interpretación, a cargo de la Banda Musical de Mojácar.

No en vano, desde la Kabila Moros Viejos Ali- Ququei le han pedido poder utilizar su composición y, Manuel, no ha podido negarse, “estoy muy contento. A pesar de que no he podido ganar, el fin de semana ha sido muy especial y vivirlo con mi familia al lado, más si cabe. Y, como colofón, que me pidan poder usar mi pieza…no puedo pedir más, estoy muy agradecido”, ha señalado el compositor.

Una nueva aventura musical para el compositor de Burjassot que, de seguro, seguirá dando grandes alegrías al municipio.