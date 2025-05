Éxito rotundo de Dial Unicxs en Torrent: una noche de música, emoción y complicidad con los artistas

La música volvió a convertirse en la gran protagonista en Torrent con la celebración de una nueva y exitosa edición de Dial Unicxs, el concierto organizado por Cadena Dial que anoche volvió a llenar por completo el Auditori de Torrent. Vecinos y vecinas del municipio disfrutaron de un espectáculo inolvidable que reunió a grandes nombres del panorama musical nacional en un ambiente festivo y repleto de emociones.

Esta esperada cita musical, Cadena Dial elige Torrent como sede de este concierto que ofreció un cartel de lujo, con las actuaciones de Leire Martínez, Amaral, Chenoa, Beret, Antoñito Molina, Paul Alone y Joaquina. Todos ellos hicieron vibrar al público con sus voces, su cercanía y sus temas más emblemáticos, demostrando por qué están entre los artistas más destacados del momento en español.

Amaral. / A.T.

El evento, que había agotado las entradas comenzó puntualmente a las 20:00 horas bajo la conducción de la locutora Patricia Imaz, que supo imprimir su carisma habitual a una noche repleta de sorpresas y emociones. El Auditori se llenó por completo, confirmando una vez más que Torrent es una ciudad volcada con la cultura y la música en directo.

Entre bambalinas, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, saludó personalmente a cada uno de los artistas, agradeciéndoles su participación y dándoles la bienvenida a la ciudad y como es tradición, entregándoles el tradicional chocolate de Torrent. En el caso de Chenoa, Amaral y Leire Martínez, la velada tuvo un sabor especial, ya que era la segunda vez que actuaban en Torrent. Folgado quiso destacar ese vínculo que los une con la ciudad: “Es un honor que repitáis escenario en Torrent. Esta ciudad os admira, os escucha y os sigue”, expresó la alcaldesa, que también aprovechó para intercambiar unas palabras de cercanía con los artistas. Chenoa además, prometió llevarse el chocolate a “Tu cara me suena” y compartirlo con la cantante Lolita.

Chenoa. / A.T.

Amaral pregunta por la dana

Uno de los momentos más significativos de la noche se produjo en la conversación que mantuvieron Eva Amaral y Juan Aguirre con Amparo Folgado. Los integrantes del dúo Amaral mostraron un interés genuino por la situación vivida en Torrent durante la reciente dana que afectó a la ciudad y a buena parte de l’Horta Sud. La alcaldesa les explicó cómo se vivieron aquellos días y cómo la ciudad ha ido recuperándose gracias al esfuerzo colectivo de vecinos, voluntarios y personal municipal. Este gesto de empatía por parte de los artistas fue muy valorado, tanto por la alcaldesa que reconoció la humanidad detrás del talento del grupo aragonés.

La noche continuó con una sucesión de actuaciones memorables. Leire Martínez presentó en directo su nuevo sencillo Mi Nombre, en lo que supone el inicio de una prometedora carrera en solitario tras su etapa en La Oreja de Van Gogh. Chenoa volvió a brillar con fuerza con su lanzamiento Línea del tiempo, mientras Amaral emocionó con las canciones de su nuevo disco Dolce Vita, combinando sensibilidad y fuerza en un directo que levantó al público de sus butacas.

Beret. / A.T.

Beret, uno de los más esperados, ofreció una selección de sus temas más populares, como Lo siento, Vuelve, Porfa no te vayas y Te echo de menos, que fueron coreados por todo el auditorio. Antoñito Molina, con su estilo cercano y sentimental, conquistó con La Aventura, Por si mañana y Me prometo, mientras que Paul Alone y Joaquina, dos de las voces emergentes más prometedoras del momento, demostraron que el relevo generacional en la música española está en buenas manos.

La alcaldesa Amparo Folgado también quiso agradecer a Bernardo Guzmán, director de Radio Valencia, por seguir apostando por Torrent como epicentro musical en Valencia “Gracias por volver a confiar en nuestra ciudad, por llenar de vida nuestro Auditori y por hacer posible esta noche mágica. Torrent está preparada para grandes eventos como este y queremos seguir siendo una referencia cultural en la Comunitat Valenciana”, afirmó Folgado.

El Auditori de Torrent cerró una noche mágica, Dial Unicxs no solo ofreció música en directo de primer nivel, sino también cercanía, emoción y una conexión muy especial entre artistas y público.