Regreso al CEIP l'Horta de Paiporta: "Es un alivio, lo hemos pasado muy mal"

Una fiesta. En eso se ha convertido el regreso de un centenar de alumnos de Infantil al CEIP l'Horta de Paiporta, después de siete meses de dejar su colegio ese fatídico 29 de octubre. Las puertas se han abierto, y todos han ido pasando por un pasillo realizado por todo el personal, desde el director y el profesado, hasta la encargada de la comida del comedor. Era imposible retener las lágrimas, que contrastaban con la alegría de los niños que veían que al final del pasillo les estaba esperando Mickey y Minnie, repartiendo abrazos.

A partir de ahí, muchos niños corriendo, otros de la mano de sus padres, otros medio dormidos, pero todos andando, sin autobús. Ese que les ha estado llevando durante cinco meses al colegio Les Arts de València porque su centro, el CEIP de l'Horta de Paiporta quedó devastado por la dana. Hoy vuelven, pero no lo hacen a su cole, sino a unos barracones situados en el patio del colegio de al lado, el Jaume I, que tuvieron más suerte y están meses en su centro. Hoy no vuelven todos, solo los más pequeños, los de Infantil de 3 a 6 años, un alivio para sus padres:

Entrada al colegio. / Miguel Angel Montesinos

"Es un alivio, aunque solo quede un mes para el curso, lo del autobús era un incordio. No tenías clases extraescoalres y los horarios nunca eran fijos, dependías de la llegada del bus que tenía que hacer varios viajes. Al menos ya sabemos cuando entran y cuando sale", señalaba Ana, madre de un niño de 3 años.

Noemi, madre de dos alumnos, no ha podido evitar emocionarse. "Lo hemos pasado mal. Daban muy pocas horas lectivas, no habían servicios como la matinera ni extraescolares que te permitieran conciliar. Estamos por una parte contentos porque se han habilitado estos barracones, pero por otra tristes porque en nuestro cole ni se ha empezado a trabajar aún, y aquí los barracones están muy bien pero no tienen gimnasio por ejemplo ni otros servicios que teníamos en el centro", explicaba.

Miguel Angel Montesinos

Para Elisabeth, en cambio, que llevaba a su nieto de cuatro años el centro, le venía mejor antes. "Los autobuses paraban mucho más cerca de mi casa. Ahora tengo que andar más y él es pequeño y se cansa".

Muy contento estaba el director del centro Vicente Jiménez Bastidas, que se abrazaba tanto con profesores como con padres. "Hemos visto la luz al final del túnel después de muchos esfuerzo y mucha constancia, al final hoy se inicia Infantil y el viernes próximo Primaria después de estar desde el 5 de diciembre en Valencia en dos centros que quiero agradecer la acogida que nos dieron". Aunque confiesa, que no es lo mismo, "teníamos muchas ganas de estar en Paiporta". También quiso matizar que las aulas prefabricadas son de gran nivel y que las familias han quedado muy sorprendidas .

Entrada al CEIP l'Horta. / Miguel Angel Montesinos

Siete aulas de 45 metros

Los alumnos han estrenado siete de las 25 aulas de 45 metros cuadrados, instaladas por Conselleria con una inversión de 1.258.056,64 euros y que fueron visitadas ayer por el conseller de Educación, Marciano Gómez, con un. Hay otras 13 para Educación Primaria, que regresarán elpróximo viernes 30 de mayo, además de cinco aulas específicas, dos aulas de 30 metros cuadrados, tres despachos de 15 metros cuadrados, un aula de 135 metros cuadrados (comedor), tres almacenes de 15 metros cuadrados y 10 aseos de 15 metros cuadrados.

El centro resultó afectado por la riada, por lo que su alumnado tuvo que ser reubicado en los CEIP Les Arts y Almudena Muñoz, ambos de València