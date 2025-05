La 'doble dificultad' de tener pediatras a la Coma: No hay especialistas y falta seguridad

Faltan especialistas en pediatría y los que hay no eligen ir a barrios como la Coma, en Paterna, donde ha habido en el pasado episodios de amenazas a los profesionales de la salud. Esos son dos de los principales motivos que alargan la falta de esta atención primaria a menores en la barriada desde hace ya dos años, según los principales sindicatos, UGT Serveis Públics PV y Comisiones Obreras (CCOO).

Preguntados sobre la situación que hay en esta zona vulnerable de Paterna, en la que desde hace ya dos años no cuentan con pediatras y la asistencia médica primaria se hace con seguridad en la puerta (arco de seguridad, detector de metales y botón antipánico, entre otras cosas), ambos sindicatos lamentan el agravio de servicio público que esto supone para los vecinos y vecinas de la Coma, que no están recibiendo esta atención, pero también señalan que se han de garantizar "unas condiciones mínimas de seguridad" en el puesto de trabajo.

Desde UGT Serveis Públics PV, afirman que la situación en la Coma es preocupante. "Aunque el servicio esté cubierto derivando pediatría a los centros de la zona básica donde sí hay pediatra, existe un problema de fondo que las autoridades sanitarias deben solucionar". UGT señala déficit de profesionales en esta especialidad en toda la sanidad pública valenciana y de hecho, recuerdan que también hay otros centros sin pediatría, como Albalat de la Ribera, cuyos pacientes se desplazan a Algemesí.

Coinciden en CCOO que lamentan que hay "una falta enorme de pediatras y médicos de familia", lo que responde, a su juicio, a "inseguridad en el puesto, los sueldos o la carga de trabajo". "Nosotros estamos comprometidos con nuestra profesión, pero no podemos trabajar a costa de amenazas", señalan fuentes de este sindicato.

Sensibilización comunitaria

Con todo, las dos organizaciones sindicales admiten que la situación que vive la Coma es de una dificultad añadida porque a la falta de médicos se suma una conflictividad que hace que este destino no esté entre las preferencias de los pediatras. En este sentido, dicen, "UGT Serveis Públics PV lleva tiempo advirtiendo a la Conselleria de Sanidad de que las agresiones a los profesionales son un problema grave, que es necesaria la prevención y una sensibilización que requiere un trabajo de fondo y que va más allá de campañas puntuales".

Fuentes de CCOO, por otra parte, añaden que "no podemos vivir bajo amenazas constantes e insultos. Los pacientes tienen derechos pero también obligaciones y es necesario que la comunidad del barrio tome medidas, sensibilice sobre este tema, que es un problema estructural que va más allá de la atención médica".

"Situaciones como los de la Coma son el síntoma de un problema general que hay que abordar desde la intervención de varias disciplinas"

En el caso particular de la Coma, complementan desde UGT, "no sólo hay que reforzar la seguridad sino trabajar mano a mano con la intervención social para dar una respuesta no sólo sanitaria sino también social. Para el sindicato es clave la coordinación de las actuaciones entre las diferentes conselleries porque hablamos de situaciones sociales particulares que no sólo son un problema de sanidad. Situaciones como los de la Coma son el "síntoma de un problema general que hay que abordar desde la intervención de varias disciplinas (mediadores, trabajo social), no sólo tratar los síntomas sino ir al origen del problema".

Por otro lado, desde UGT Serveis Públics se insta a tener en cuenta los "riesgos psicosociales que sufren el personal empleado público expuesto muchas veces a situaciones de tensión". Es necesario, para UGT, "el plan de prevención integral y no solo temporal y valorar incentivos de conciliación o complementos retributivos en destinos que son de difícil cobertura no solo por la localización geográfica".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad, preguntada por este diario sobre la problemática del consultorio paternero, no ha trasladado respuesta alguna.