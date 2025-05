Veinticinco años de lucha contra un casal fallero

La vecina que ha demandado a la falla Parc de Trènor de Torrent por ruidos lleva 25 años en "una batalla" para paliar las molestias que aguanta día sí día también. Así lo asegura a este diario, al que relata todos y cada uno de los capítulos que ha escrito en su lucha para poder vivir tranquila. Un dosier de documentos que atesora desde 2001.

Las primeras quejas comenzaron al ayuntamiento, al departamento de urbanismo y a la policía local. "Se pasaban la pelota de unos a otros, sin darme ninguna solución". Los eventos nocturnos que se celebraran por las noches en el casal le impedían conciliar el sueño y esta vecina cuenta que "me tenía que marchar de mi casa, unas veces con familias y amigos y otras tenía que dormir en el coche para poder descansar para ir a trabajar", lamenta.

Pasaban los años y nada cambiaba, cuenta. "Se me iban cerrando puertas", rememora., "Hasta con una persona que me asesoró y empecé a realizar registros de entrada dirigidos al ayuntamiento, alcalde, urbanismo y policía local aunque la mayoría de ellos sin recibir contestación".

Esta vecina asegura que tiene hasta 100 correos electrónicos enviados a varios departamentos. "Algunos me contestaban, otros no. Pero nunca nadie me dio soluciones", cuenta. En un momento dado le detectaron un cáncer y "me abrió los ojos", lo que le hizo ir "por otra vía".

Recurre al síndic y le da la razón

Entonces, la vecina empezó a ahorrar para costear un abogado y la sonometría del espacio ("que previamente había pedido al ayuntamiento y policía local y sigo esperando", comenta). Tras varios años de lucha, en 2019 se puso en contacto con el presidente de la falla "que me dijo que no podía hacer nada".

Ahí, recurrió al Síndic de Greuges, que dio la razón a la mujer y exigió al ayuntamiento que mediara y buscara una solución. Sin embargo, el consistorio jamás contestó y el órgano defensor del ciudadano abrió un expediente a la administración local.

Fue entonces cuando comenzó con el abogado."Agoté todas las vías de comunicación amigables. Nadie, ni la falla, ni el ayuntamiento, ni la policía local ni tampoco la junta local fallera, hizo nada, cuando todo el mundo era conocedor de la situación", lamenta una vez más la afectada. Además, denuncian que la falla lleva "25 años sin pagar las cuotas de la comunidad de vecinos". Todo esto, sobre todo por el ruido que soportaba durante años, la ha llevado a demandar a la falla, que ha cerrado el local hasta que el procedimiento judicial se resuelva.