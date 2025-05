L’Horta investirá a tres nuevos alcaldes en junio

A punto de cumplirse dos años de las pasadas elecciones del 28 de mayo de 2023, son tres los municipios de l’Horta que preparan su cambio de alcalde tras dos años de mandato. Curiosamente los tres están en l’Horta Nord.

Massalfassar ya tiene fecha. Será el 12 de junio, cuando en un pleno extraordinario Robert Margaix, portavoz de Compromís, partido más votado con el 34% de los votos y cuatro concejales, recibirá la vara de mando de Hyginio Yuste, que recibió 331 votos y 3 concejales con Massalfassar en Marxa, una formación nueva que creó tras dejar Ciudadanos, partido con el que que también fue alcalde en la legislatura pasada, unido a Carles Fontestad, alcalde con Compromís hace dos legislaturas.

Lo curioso es que Fontestad acabó dejando al partido valencianista, y creó otro, Demòcrates valencians, con el que consiguió sacar un escaño en 2019, que sería clave para la moción de censura que PP y CS hicieron al entonces alcalde de Compromís, Joan Morant.

Unas rencillas que parece haber desaparecido, puesto que ambos partidos han cumplido el pacto de gobierno firmado en junio de 2023 que incluía el turno de alcaldía, que ahora asumirá.

Si en Massalfassar un partido independiente es el que deja la alcaldía, en Massamagrell entra. Juan Zamorano, líder de Veïns per Massamagrell, obtendrá la vara de mando este 14 de junio de manos de Pilar Peris, del PP. Esta formación hará historia política en el municipio tras ocuparr la alcaldía pese a haber conseguido solo dos concejales, frente a los 6 del PP, y a priori mantendrá su pacto co, Vox, queobtuvo un edil, lo que le sproporcional la mayoría en el gobierno frente a socialistas (6) y Acord per Guanyar(2).

Pilar Peris cuando se invistió como alcaldesa de Massamagrell. / A.M.

El cambio de color en El Puig de Santa María será el 21 de junio. Vicent Porta, de Compromís, deja la alcaldía que ha tenido dos años en manos de Marc Oriola, del PSPV, que ya fue concejal con la exalcaldesa Luisa Salvador, que se retiró tras acabar la pasada legislatura. Los socialistas, consiguieron el 33.69 % , y cinco ediles, sin embargo, no fueron la fuerza más votada, ya que el PP obtuvo seis, de ahí la necesidad de hacer un pacto de gobierno con Compromís, con dos ediles, cuyo requisito era stablecer un turno de alcaldía que ahorase va a cumplir.

Cambio de vara de mando en Moncada en 2026. / A.M.

Moncada cambiará en 2026

No todas las formaciones que pactaron turno de alcaldía asumirán la vara de mando este año. En Moncada, lo hará en 2026, ya que en el pacto de gobierno entre PSPV y Compromís tras las elecciones de 2023 se acordó que Amparo Orts, del PSPV, partido más votado con el 29,69% y siete ediles, se mantendría en la alcaldía los tres primeros años y el último se lo cedería a Álvaro Gonzalbo, de Acord per Guanyar, que obtuvo dos ediles, con el 15,77%.

También habrá cambio en Manises. El exalcalde Jesús Borrás, que se presentó con Acord per Guanyar, y obtuvo cinco ediles y el 20.87% de los votos, recuperará en 2026 la vara de mando que ahora está en manos de Javier Mansilla, del PSPV, que ganó un concejal más las pasadas elecciones, y fue la segunda fuerza más votada (ganó el PP) con el 21,97% de los votos, y apenas 174 votos más que los valencianistas. Al pacto se une Podem, con un único representante, Rafa Mercader.