Dimiten dos concejales más del PP de Paterna tras la salida del número dos en abril

Dos concejales más dejan el grupo municipal popular de Paterna tras la salida del número dos de la lista hace apenas dos meses. Según señala el partido en un comunicado, la salida de los ediles de la oposición Julio Casillas (número 4 de la lista) y Jesús Gómez (número 6), viene motivada por "razones personales y profesionales". Con todo, el PP matiza que "ambos mantendrán su vinculación con el Partido Popular y seguirán colaborando de forma activa en el ámbito interno del partido".

Sobre esta cuestión, la portavoz del grupo, Sara Palma, ha agradecido el trabajo desempeñado por ambos concejales y ha destacado el "compromiso que han demostrado con Paterna desde el inicio de la legislatura". A su vez, Palma ha señalado que el grupo municipal "continúa su reconfiguración, con el compromiso de reforzar nuestra labor de oposición y seguir trabajando por nuestros vecinos".

Desde el PP de Paterna, dicen, se pone en valor la "estabilidad y cohesión" del proyecto que lidera Sara Palma, un equipo "fuerte, renovado y preparado para seguir defendiendo con firmeza los intereses de todos los paterneros desde la responsabilidad y el compromiso".

Asimismo, señalan que tanto Casillas como Gómez estaban como "concejales no liberados, (es decir, ellos tienen sus trabajos) el municipio de Paterna es muy grande y no es fácil compatibilizarlo". Con todo, señalan que "siguen afiliados al partido y colaborarán igualmente pese a no continuar de concejales".

Un salto tras renunciar siete personas a entrar en la corporación

Estas salidas de Casillas y Gómez se producen solo dos meses después de que el número dos de la lista, Manuel Barreiro, renunciara también a su acta. Tras su salida, entró al equipo de concejales con representación en el pleno (seis en total), el número 14 de la lista popular, Ismael Montserrat, tras declinar siete personas estar en la corporación.

Este salto en la lista fue justificado por el grupo popular. "Ha sido una renuncia de mutuo acuerdo porque el partido buscaba ahora un perfil como el de Ismael. La lista se hizo con la idea de gobernar, pero estando en la oposición, es importante tener una persona como Ismael, que es jubilado y está en la directiva del hogar del barrio de Campamento, con más de 2.000 socios", explica Sabater.

Una gestora en el PP local

Cabe recordar que la Junta Directiva Autonómica del PPCV aprobó en enero de 2024 cinco gestoras en grandes municipios valencianos de más de 20.000 habitantes, entre ellos Paterna. Así, Sara Palma lidera la de Paterna en un gesto del partido por reforzar a las portavoces municipales, en este caso Palma. Y es que la portavoz fue candidata a la alcaldía en las pasadas elecciones en un proceso que no estuvo exento de polémica, incluso de críticas al secretario general del PP, lo que acabó en gestora. Palma no era afiliada al PP y apenas tenía vínculos con la agrupación local, pero las dificultades de encontrar un aspirante que convenciera a la dirección hizo que Mazón se inclinara finalmente por ella, tal como ya contó este diario en su día.