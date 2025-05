El PP de Alfara del Patriarca denuncia plenos y comisiones en horario "incompatible con el trabajo"

El Partido Popular de Alfara del Patriarca ha emitido un comunicado en el que hace público su "profundo malestar" por las formas de actuar del actual equipo de gobierno, que "no solo gestiona de manera opaca y autoritaria, sino que además ignora sistemáticamente las necesidades y derechos tanto de la oposición como de la ciudadanía en general".

Uno de los ejemplos más evidentes de esta "dejadez institucional", lamentan desde el PP, "es la incapacidad del equipo de gobierno para coordinar adecuadamente las fechas y horarios de comisiones y plenos, dificultando la asistencia de los concejales de la oposición y obstaculizando así el ejercicio democrático de control y participación".

En este sentido, el PP dice que en un principio las comisiones se celebraban los miércoles a las 9:30 horas, un horario que ya resultaba complicado para algunos compañeros por razones laborales. Por otra parte, los plenos se convocaban los miércoles a las 20:00 horas, permitiendo una buena compatibilidad con la vida laboral. Sin embargo, esta costumbre "también ha sido abandonada". Ahora, añaden, el equipo de gobierno convoca las comisiones los viernes a horas arbitrarias, siendo la de esta misma semana fijada a las 13:30 horas, "un horario absolutamente incompatible para quienes trabajan fuera del municipio o en el sector privado".

Los plenos, por su parte, se celebran también en viernes, a las 17:00 horas, "demostrando una total falta de empatía hacia las personas trabajadoras, especialmente aquellas que no cuentan con una plaza pública o un horario flexible". Es por eso que el PP denuncia públicamente esta situación: "El pueblo no se merece un gobierno que gobierna para sí mismo, y no para sus vecinos".