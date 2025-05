Torrent aprobará definitivamente sus Planes de Actuación Municipal frente a catástrofes

El Ayuntamiento de Torrent llevará a comisión informativa y posteriormente a Pleno Municipal la aprobación definitiva de los tres Planes de Actuación Municipal (PAM) frente a seísmos, inundaciones e incendios forestales, una vez superado el trámite de revisión técnica por parte de la Generalitat Valenciana, que se ha visto retrasado como consecuencia de la dana. La Consellería de Justicia ha emitido informe favorable e introducido algunas modificaciones específicas que ya han sido incorporadas por los servicios técnicos municipales.

Se trata de un hito histórico para la ciudad, que por primera vez en su historia contará con estos documentos estratégicos, obligatorios desde 2015 y esenciales para planificar la respuesta ante emergencias naturales y garantizar la seguridad de la población. La aprobación definitiva de estos planes supone la culminación de un proceso iniciado hace más de un año, con el que el actual equipo de gobierno liderado por Amparo Folgado ha querido poner fin a una situación de irregularidad legal que venía arrastrándose desde hace una década.

Una tramitación iniciada en 2024 tras años de incumplimiento legal

La redacción de estos planes comenzó en mayo de 2024, cuando el Ayuntamiento de Torrent inició los trámites para contratar una consultora especializada. Finalmente, fue la empresa Geolat la encargada de desarrollar los tres Planes de Actuación Municipal (PAM) específicos frente a los principales riesgos naturales que afectan al municipio: seísmos, inundaciones e incendios forestales.

Incendio. / A.T.

En junio de ese mismo año, Torrent mantuvo una reunión técnica con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la que se destacó la necesidad urgente de dotar al municipio de estos planes para poder actuar con mayor agilidad en la limpieza y mantenimiento de barrancos, así como en otras actuaciones preventivas ante inundaciones. La CHJ también advirtió de que, sin dichos documentos, Torrent no podía optar a determinadas ayudas y subvenciones ni intervenir de forma autónoma en zonas consideradas de especial riesgo.

La reunión técnica más relevante tuvo lugar el 21 de agosto, con la participación del alcalde accidental y concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, José Gozalvo; la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Sonia Roca; la concejala de Administración, Información y Mujer, Amparo Chust; el comisario jefe de la Policía Local, José Pascual Martínez; el inspector Salvador Gallardo; el jefe de Protección Civil, Francisco Lona; el jefe del Servicio de Medio Ambiente, Xavi Salas; y representantes de Geolat. Durante la sesión de trabajo se ultimaron los detalles para completar la redacción de los planes, que fueron finalmente remitidos a la Generalitat Valenciana el 12 de septiembre de 2024 para su revisión.

La Generalitat da luz verde tras revisar y modificar el PAM de incendios

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha llevado a cabo un exhaustivo análisis técnico de los tres planes y ha emitido un informe favorable que avala su contenido, tras incluir las modificaciones propuestas que ya han sido incorporadas al documento final por parte del Ayuntamiento. Una vez incluidos estos ajustes, la tramitación se encuentra en su fase final: los tres planes pasarán ahora por comisión informativa antes de ser llevados a Pleno Municipal para su aprobación definitiva.

Con esta aprobación, Torrent pasará a formar parte del grupo de municipios que cumplen con la normativa vigente establecida por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta legislación obliga desde hace diez años a que todos los municipios elaboren, aprueben y mantengan actualizados sus Planes de Emergencia en función de los riesgos concretos del territorio.

Durante años, según el goobierno actual, Torrent ha estado fuera de la legalidad en este aspecto, una situación que también ha tenido consecuencias económicas: el municipio ha dejado de percibir múltiples subvenciones destinadas a la elaboración de estos planes por parte de la Generalitat. "Más de 300 municipios valencianos se beneficiaron de estas ayudas desde 2015, mientras que Torrent no pudo acceder a ellas por no haber tramitado nunca los planes correspondientes. No fue hasta 2023, con el impulso del nuevo gobierno municipal, cuando Torrent empezó a acogerse a estas líneas de financiación autonómica para la redacción de sus planes", señalan desde el consistorio.

Un salto cualitativo en seguridad y gestión de emergencias

La concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Sonia Roca, ha calificado la aprobación definitiva de estos planes como “un paso fundamental para la seguridad de los torrentinos”:

“La redacción de estos planes era una necesidad imperiosa. No se puede entender cómo durante tantos años se ha ignorado una obligación legal que afecta directamente a la seguridad de las personas. Desde el Partido Popular lo veníamos reclamando desde 2015, pero no fue hasta este mandato cuando se ha tomado en serio esta cuestión. Pronto, el segundo municipio de la provincia y el quinto de la Comunitat Valenciana contará por fin con unos planes modernos, actualizados y acordes a la realidad de nuestro entorno. Los torrentinos deben saber que cuentan con un gobierno responsable que vela por su bienestar”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, José Gozalvo, ha destacado que “gracias a estos planes, Torrent podrá actuar con mayor autonomía ante riesgos como los incendios en El Vedat, las lluvias torrenciales o posibles movimientos sísmicos, que, aunque poco frecuentes, no son imposibles en nuestra zona”. Gozalvo también subrayó que “la planificación permite no solo actuar mejor en la emergencia, sino prevenir antes de que ocurran las tragedias”.

Torrent completa así su sistema integral de emergencias

Con la aprobación de estos tres Planes de Actuación Municipal, Torrent completa el conjunto de documentos estratégicos exigidos por el Sistema Nacional de Protección Civil. En diciembre de 2023, ya fue homologado por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana el Plan Territorial Municipal de Emergencias (PTME), que establece el marco general de coordinación de todos los recursos ante cualquier tipo de emergencia.

Además, el nuevo Plan de Incendios Forestales vendrá a actualizar el ya obsoleto Plan Local de Prevención de Incendios aprobado en 2013, que ni se revisó a los cinco años, ni se renovó a los diez, como exigía la normativa. También se integran y complementan actuaciones impulsadas en mandatos anteriores, como la red de aspersores SIDEINFO instalada en El Vedat en 2015.

"La aprobación de los Planes de Actuación Municipal frente a seísmos, inundaciones e incendios no solo pone fin a una década de incumplimiento legal, sino que abre una nueva etapa para la ciudad de Torrent en materia de planificación, prevención y respuesta ante emergencias. Un compromiso firme con la seguridad de las personas, la protección del territorio y la eficiencia en la gestión pública", concluyen.