El PP de Aldaia pide la ejecución del desvío de la Saleta y tacha de insolidaria a València

Mientras que los Ayuntamientos de València y Xirivella gobernados por el PP han presentado alegaciones al proyecto del desvío de La Saleta, en Aldaia el Partido Popular se desmarca, no solo pidiendo que se ejecute ya le poryecto dotandole d euna asignación presupuestaria, sino que además tacha de insolidario al consistorio de Maria José Catalá.

El portavoz del PP de Aldaia, Jesús Molins, ha presentado para su debate y votación una moción al Pleno que pretende que todas las administraciones más allá de la reconstrucción aceleren las obras de infraestructuras de desvío de caudales de los barrancos del Poyo y La Saleta al Plan Sur.

Molins pide que los proyectos de desvío de caudales desde el barranco de la Saleta y desde el barranco del Poyo al Plan Sur pasen de papel mojado a consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado, que la Generalitat Valenciana autoriza la urgente ocupación de los terrenos necesarios y los trámites ambientales, y que el Ayuntamiento de Valencia no se ponga insolidariamente a esa necesaria infraestructura.

Aspecto del barranco de la Saleta 48 horas después dana / EP

Molins destaca en su moción que desde hace varias décadas están esos proyectos dando vueltas por las distintas administraciones con innumerables episodios de inundaciones en el municipio de Aldaia, hasta la fatídica catástrofe del pasado 29 de octubre, que parece haber concienciado a la Confederación Hidrográfica del Júcar a tramitar definitivamente el desvío de caudales desde el barranco de la Saleta.

Dice Molins en su moción, “si bien es cierto que el proyecto del barranco de la Saleta está más avanzado, el proyecto del barranco del Poyo está una fase muy previa, recién sacado de los cajones donde ha estado traspapelado durante mucho tiempo. Esto preocupa y mucho a todos los ciudadanos de las poblaciones afectadas, incluyendo Aldaia, pues todos los informes (a falta de un informe detallado de lo ocurrido por la CHJ 7 meses después y que le ha sido solicitado en innumerables ocasiones) parecen ya indicar que la mayor cantidad de agua que inundó nuestro municipio el pasado 29 de octubre provenía de las aguas del barranco del Poyo”.

Arremete contra el Ayuntamiento de València

Tras la reciente visita del Presidente del Gobierno y a la vista de la próxima reunión entre la Generalitat y los afectados, desde Aldaia, Molins reclama las consignaciones en los presupuestos, el impulso a la tramitación de las autorizaciones de las obras de infraestructura y que no existan obstáculos como la incomprensible oposición manifestada por el Ayuntamiento de Valencia en sus alegaciones al proyecto de desvío.

Amolins asegura que, “por si fuera poco, estos proyectos han tenido también incomprensiblemente alegaciones del Ayuntamiento de Valencia oponiéndose al mismo, lo que indigna a los ciudadanos del área metropolitana conscientes que, a la ya lenta tramitación administrativa no le hacen falta más trabas ni piedras en el camino. No se puede esperar 20 años más”. Molins pedirá al Pleno que manifieste “su rotunda oposición a las alegaciones del Ayuntamiento de Valencia al desvío de caudales al Plan Sur por ser carentes de rigor y solidez, puesto que el caudal máximo de nuevo cauce es de 4.200 metros cúbicos por segundo, y llegó a 2.300 metros cúbicos por segundo el día de la dana, por lo que el desvío de 830 metros cúbicos por segundo de los barrancos del Poyo y la Saleta aun no colmatarían la capacidad máxima del cauce del Plan Sur.

Esta oposición supone una inadmisible insolidaridad del “Cap i Casal” con los municipios de l’horta sud”. Jesús Molins — Portavoz PP Aldaia

El popular añadió: “Mucho menos cuando el proyecto que ahora mismo está sobre la mesa es solamente el desvío del barranco de la Saleta, que únicamente representa unos 130 metros cúbicos por segundo. Una cantidad irrisoria para el plan sur, pero que año tras año sigue perjudicando gravemente a varios municipios del área metropolitana y especialmente a Aldaia. Esta oposición supone una inadmisible insolidaridad del “Cap i Casal” con los municipios de l’horta sud”.

Igualmente pide que el Pleno solicite al Gobierno de España la urgente modificación de los Presupuestos Generales del Estado para la dotación de créditos suficientes de forma que se puedan licitar y ejecutar ya en el presente ejercicio económico las obras de infraestructura de desvío del barranco de la Saleta al nuevo cauce del Turia o llamado Plan Sur. De igual forma, pero para los PGE de 2026, siendo realista con la más tardía tramitación, lo correspondiente para el desvío de caudales del barranco del Poyo.