El PP de Paterna a la deriva: sin sede, sin actividad y con dimisiones en cascada

De los seis concejales del PP con representación en el pleno de Paterna, tres han presentado su dimisión este último mes y medio. En un municipio importante en la provincia de Valencia, pues tiene 75.000 habitantes y es de las ciudades más grandes después de València, Torrent y Gandia; el Partido Popular local se desangra. Este lunes se produjeron las últimas dos dimisiones dentro del grupo municipal de la corporación. Julio Casillas (número 4 de la lista) y Jesús Gómez (número 6) dejaron su acta como ya lo hizo hace un mes el número dos, Manuel Barreiro.

El partido local, dirigido por una gestora que lidera la portavoz Sara Palma, apunta a que estos movimientos responden a una "reconfiguración"; pone en valor la "estabilidad y cohesión" del proyecto que lidera Palma y lo define como "fuerte, renovado y preparado". Con todo, la realidad de la militancia y la vida orgánica popular en Paterna es distinta, según varios afiliados de distintas corrientes. Con todo, el relevo de Manuel Barreiro tuvo que ser una persona que iba el número 14 de la lista, al declinar entrar como concejal siete personas que iban por delante.

El PP de Paterna está "destrozado", "no hay partido", "ni siquiera hay una sede", dicen militantes de a pie y hace tiempo que las comunicaciones desde la gestora de Paterna a más de los mil afiliados y afiliadas (varias fuentes afirman que los militantes han bajado, unos que se han marchado hastiados por la situación y otros que ya "ni siquiera se acuerdan" de que son del PP) brillan por su ausencia.

"No hay partido, no existe"

De hecho, y como ejemplo, hay inquietud en los afiliados por no tener ninguna información respecto al congreso nacional del PP programado para este verano: "No sabemos nada, no nos convocan". Lo dicen unos y otros, es un secreto a voces que confirman a Levante-EMV diversas fuentes consultadas. "Con un PSPV fuerte (tienen 14 concejales frente al PP que es el principal grupo de la oposición con 6) y un Vox creciendo, no sé qué esperan hacer para las próximas elecciones. El partido está roto. No hay partido, no existe", dicen las mismas fuentes.

La sede del PP de Paterna lleva cerrada desde hace al menos un año

Cierto es que la sede del PP en Paterna está cerrada. Lleva clausurada desde hace al menos un año y la actividad es nula. Ni programaciones, ni encuentros, ni siquiera correos electrónicos. Llevan dos años sin reunirse, desde las elecciones de 2023. "Si nos juntamos los afiliados es a título personal, porque somos amigos", añaden. Respecto a Sara Palma, lamentan su "poco conocimiento" de la política y de cómo funciona un partido. "Es imposible trabajar con ella y con Paco Sabater", afirman varios militantes del PP, que lamentan que esta puede ser una de las razones por las que los concejales hayan ido abandonando el grupo.

Malestar desde 2023

Todo el malestar generalizado tiene un origen en 2023, antes de las últimas elecciones municipales. Tras anunciar Maria Villajos que no se presentaría como candidata ni estaría en puestos de salida después de 25 años de dedicación, se propuso el nombre de Sara Palma como relevo. El fichaje estrella de la nueva candidata fue el conocido empresario Santiago Salvador. Con todo, antes de las elecciones, Salvador renunció a ir en la lista (en la que ocupaba el número dos y tras haber dejado la presidencia de Fepeval para ello) porque las circunstancias "habían cambiado".

Después las bases se revolvieron contra el entonces secretario general del PP local, Paco Sabater, precisamente por la lista electoral. "De diez conocemos a tres", dijeron en ese momento y lamentaron que no se hubiera pasado una primera propuesta por el comité electoral local.

Por otra parte, los afiliados afearon al entonces secretario general que la candidata no era afiliada al PP por aquel entonces y que configuró una lista de mayoría de figuras profesionales, cualificadas e independientes, es decir, no eran del partido. De hecho, al único que mantuvo en puestos de salida de anteriores elecciones fue al propio Sabater, uno de los tres concejales que mantiene el acta. Hubo malestar en el municipio por una lista que "no representaba a la militancia" y los votantes de Paterna dieron al PP seis ediles en la corporación municipal tras las elecciones.

Después de las elecciones e inicio de mandato en la oposición, la actividad orgánica del PP local fue en caída hasta ser nula. En enero de 2024 el PP autonómico nombró una gestora en Paterna para dirigir el partido local que lidera la propia Palma. Y hasta ahora.

"Muchos nos hemos ido"

El caldo de cultivo de estos últimos años se ha ido manifestando este último mes con las últimas dimisiones. Unas que varios sectores de militancia ven normal, pues aseguran que trabajar con Palma y Sabater no es fácil. "Muchos nos hemos ido", añaden, porque no están abiertos a propuestas y tienen "un ambición desmedida". La sensación de la militancia es de "tristeza", tal como comentan varias fuentes consultadas. Paterna es una ciudad grande con un PSPV muy fuerte y si quieren ganar las elecciones, añaden, deberán presentar una propuesta sólida, con personas que representen al municipio y en un partido activo, que se reúna periódicamente y se mantenga unido entre la militancia.

Tras las últimas dimisiones, en el pleno quedan, del equipo que salió de las elecciones de 2023, Sara Palma y los concejales afines Paco Sabater y Maria José Sánchez. Ahora entrará Ismael Montserrat, líder del hogar del jubilado de Campamento y, tal como va la lista tras haber declinado incorporarse siete personas, es previsible que se incorporen dos mujeres más, más allá del puesto 15 de la lista electoral de los últimos comicios. El pleno de Paterna está formado por 14 concejales del PSPV; seis del PP; tres de Vox y dos de Compromís.