La tensión entre PP y PSPV crece en Torrent y amenaza con trasladarse a los juzgados

Aumenta la tensión entre el Partido Popular y el PSPV en Torrent y los últimos enfrentamientos entre ambas formaciones amenazan con acabar en los juzgados. Tras numerosas fricciones desde el inicio del mandato entre gobierno y oposición, la bronca entre progresistas y conservadores elevaba el tono este lunes después de que el portavoz del PSPV, Andrés Campos, acusara al ejecutivo de Amparo Folgado de desviar dinero para arreglar coches de la Policía Local de Torrent de la cuenta habilitada por el consistorio para recaudar fondos para los afectados por la dana.

Tras estas acusaciones, el Ayuntamiento de Torrent emitió rápidamente un comunicado desmintiéndolo y acusó al portavoz socialista de "haber perdido por completo el sentido de la responsabilidad pública". En el citado documento remitido a la prensa, calificaban las afirmaciones de Campos como "un ejercicio de profunda mezquindad" que supone "cruzar todas las líneas de lo moralmente aceptable" y lo acusaban de "poner en duda la labor de la Policía Local durante la dana". Así, el consistorio exigía una rectificación y amenazaba con llevar el caso a los juzgados en caso de no hacerlo.

Ultimátum del PP

Lejos de calmar los ánimos, el comunicado del ayuntamiento avivó la polémica y los socialistas respondieron con una nueva nota en la que denunciaban las "amenazas y difamaciones" del gabinete de comunicación de Amparo Folgado y defendían la veracidad de su denuncia sobre los fondos del dinero solidario adjuntando el polémico decreto en el que se basaban las declaraciones de los progresistas.

Veinticuatro horas después de la polémica, el enfrentamiento continúa vigente y ambos actores se mantienen firmes en sus posiciones. Desde el Ayuntamiento de Torrent, fuentes municipales indican que han dado un ultimátum al portavoz socialista para que se retracte y rectifique sobre sus acusaciones. En caso de no hacerlo, insisten, presentarán una denuncia contra el edil.

Una acción que el propio Campos descarta porque "no se puede rectificar algo que está demostrado", afirma a Levante-EMV. El edil se mantiene en su postura y defiende que desde su partido "hemos dicho la verdad y lo hemos acreditado con un documento público que está firmado por ellos" insiste el portavoz socialista, quien asegura que no tendría ningún problema en rectificar "pero uno se puede mantener en sus trece cuando no te han pillado con el carrito del helado".

Uso "partidista" del departamento de comunicación

El líder del PSPV de Torrent considera que "es al Partido Popular al que le corresponde pedir disculpas por esconder un decreto público que evidencia sus vergüenzas". De hecho, en declaraciones a este diario pide que sea el ayuntamiento el que emita una rectificación y se disculpe por "usar el gabinete de comunicación de manera partidista para difamar al portavoz de un partido político". "Lo que es grave es usar el gabinete de prensa para atacar a un partido de la oposición y a su portavoz. Eso sí que es alegal".

A este respecto, avanza que está estudiando tomar medidas legales "porque el ayuntamiento se ha acostumbrado a utilizar el gabinete, que es una institución pública, para enviar comunicaciones del partido". "Aunque les pese, el Ayuntamiento de Torrent no es suyo. Y lo que están haciendo es instrumentalizar una institución pública para un fin partidista", acusa.

Ante las amenazas de ser denunciado por la alcaldesa Amparo Folgado, Campos insiste: "Que el Partido Popular haga lo que considere. Lo único que hay es una constatación de un hecho y un decreto que lo documenta".