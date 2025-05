"Si hay moción de censura en Torrent tiene que ser antes de verano"

¿Qué futuro le ve al gobierno de PP y Vox?

Mientras Amparo Folgado sea la alcaldesa, ellos tienen el gobierno. Yo no puedo valorar cómo está el grupo municipal de Vox porque tampoco sé la tesitura que tiene internamente. Sé que ha habido cambios, pero desconozco si la situación sigue igual tras la salida de Guillermo. Es cierto que el gobierno se formó en coalición entre dos partidos y en uno de ellos ha habido cambios importantes. Pero mientras no se presente una moción de censura todo continúa igual.

¿Considera que es un gobierno estable?

Desde un punto de vista de aprobación de proyectos es un gobierno inestable. La salida de Guillermo supone que haya una persona que no sabemos qué va a votar. Eso hace que la situación que tenemos ahora sea más inestable de la que había antes de su salida. Porque antes de irse ya reclamaba el maltrato

¿Qué cree que debería hacer la alcaldesa para mantener la vara de mando?

No sé las conversaciones que ha mantenido con Guillermo, pero por las declaraciones que él ha hecho en la prensa parece que no han quedado muy bien. Al menos es lo que percibimos desde fuera. No sé lo que puede hacer la alcaldesa. Creo que su única opción era hablar con él, pero desde fuera parece que se han roto todos los puentes.

Es obvio que está habiendo movimiento para llevar adelante una moción de censura...

Evidentemente se han mantenido conversaciones aunque no se han profundizado los detalles. No sabemos qué va a pasar y de momento está todo en el aire. Nosotros entendemos que el PSPV es el partido más votado y la responsabilidad de presentarla es de ellos y de intentar seducir a todas las partes que formaríamos parte de esta moción de censura.

¿Cree que saldrá adelante?

Si saldrá adelante o no dependerá del partido socialista y de la propuesta que hagan. Ellos son los responsables de presentarla y de intentar seducir a todas las partes que formaríamos parte de ella. Evidentemente es una posibilidad y podría ser. Pero en las condiciones mínimas que nosotros planteamos. Si la propuesta es aceptable en las condiciones y los términos que fijamos nosotros, evidentemente la firmaríamos. Pero no estamos en ese momento porque no tenemos propuestas. De momento lo único que ha habido han sido conversaciones.

¿Qué se ha hablado en esas conversaciones?

Nos preguntaron si había predisposición por nuestra parte si ellos presentaban una propuesta que para nosotros fuera aceptable, si la aceptaríamos.

¿Y la hay?

Sí. Por parte nuestra sí que la hay. Eso sí, siempre que la propuesta sea la que entendemos que es la correcta.

Si la moción saldrá adelante o no dependerá del partido socialista y de la propuesta que hagan" Xavier Martí — Portavoz Compromís-EU-Podem

¿Qué requisitos tiene que tener esa propuesta?

Básicamente, que la manera de encarar un futuro gobierno no puede ser la misma que se planteó cuando gobernaron con Ciudadanos. No se puede departamentalizar el ayuntamiento para que cada uno haga la guerra por su cuenta como ha venido pasando hasta ahora. No solo por parte del PP sino también por el PSPV.

¿Qué áreas les gustaría gestionar?

Ahora mismo no estamos en ese punto. Hablar de áreas cuando ni siquiera se sabe qué va a pasar y cuando la alcaldesa sigue siendo Amparo Folgado con un gobierno de coalición con Vox no tiene sentido. Empezaremos a mover fichas y a pedir, si es que tenemos que pedir alguna cosa, cuando llegue su momento. Pero también tendrá que ser respaldada por la asamblea.

¿Hacienda?

Nosotros no pediríamos llevar Hacienda por una cuestión fundamental. Si nosotros vamos a llevar un área, la que sea, no tiene sentido que la que gestionemos sea la de repartir el dinero entre las delegaciones que tiene el partido socialista. Eso tendría sentido si Compromís tuviera más áreas de gestión. Pero entendemos que por la propia composición de una junta de gobierno local, que ha de ser proporcional al número de concejales que tiene cada grupo, es imposible. No tiene sentido que nos pongamos a distribuir el dinero entre las delegaciones del PSOE.

Pero entiendo que tendrán alguna preferencia...

Si llegáramos al punto que sale adelante, le daríamos una vuelta a cómo están distribuidos los departamentos actualmente, que para nuestra opinión son demasiado estancas, muy separadas unas de otras y en muchas ocasiones no tienen relación entre ellas lo que genera en cierta manera parálisis y lentitud en la administración. Las áreas tendrían que estar más interrelacionadas y si nos planteamos una, sería multidisciplinar con distintos aspectos para poder trabajar coordinadamente con el partido socialista. Para nosotros sería interesante conformar una delegación que toque distintos aspectos de Torrent como Medio Ambiente, Urbanismo, o temas de energías renovables y proyectos europeos. Para que los proyectos se puedan aprobar más rápido y poder ser una administración más ágil y más ramificada. Y mas teniendo en cuenta que si se aprueba la moción solo tenemos dos años para trabajar y el tiempo pasa volando.

¿Han hablado con el PSPV de plazos para presentarla?

No. Pero entendemos que si el partido socialista quiere hacer algún movimiento será antes de verano. Pero no sé ellos los tempos que manejan y si tienen realmente clara la propuesta que quieren presentar.

¿No se plantean presentarla ustedes?

Nosotros no estamos en esa circunstancia porque las mayorías no dan para ello. El PSPV es el partido más votado en Torrent y es a ellos a quienes les corresponde presentar una propuesta y convencer a todas las partes para que eso sea posible. Les corresponde a ellos mover ficha. Nosotros no podemos hacer más que esperar y ver qué pasa.

¿Incluirían en las negociaciones al edil tránsfuga de Vox?

Nosotros, llegado el momento, si tenemos que negociar alguna cosa la negociaremos con el partido que la propone y con ninguna persona mas. Nuestra relación será exclusivamente con el partido socialista. Pero sí que es verdad que si presentáramos nosotros la moción la abriríamos a todos los grupos porque no tenemos nada que esconder. No haríamos como nos hicieron a nosotros, que nos expulsaron de la mesa de contratación. Si impulsamos un cambio de gobierno sería más plural y más transparente.

El portavoz de Compromís per Torrent, Xavier Martí. / L-EMV

¿Aceptarían que estuviera en el nuevo equipo de gobierno?

Desde mi punto de vista personal, no me parece mal que todos los grupos del ayuntamiento pudieran participar en la Junta de Gobierno Local. Pero evidente no todos los grupos pueden tener delegaciones y áreas. Las tendríamos que repartir entre el partido socialista y nosotros. Además, es difícil que compartamos gobierno con una persona que ha estado en Vox y que, aunque se ha ido de partido, ha manifestado después que ideológicamente se sigue posicionando entre PP y Vox. Si hacemos una moción es para cambiar de políticas y evitar el bloqueo que existe actualmente en muchos asuntos. Es muy complicado que pueda existir un Gobierno de esas características. Y no solo por mí, porque dudo que nuestras asambleas lo aceptaran. Tampoco creo que Guillermo vaya a reclamar ningún área porque participar en un gobierno de PSPV y Compromís también sería extraño para él.

Si tenemos que negociar alguna cosa la negociaremos con el partido que la propone. Nuestra relación será exclusivamente con el partido socialista" Xavier Martí — Portavoz Compromís-EU-Podem

Guillermo del Real ha asegurado tener buena relación personal con todos los miembros de la corporación local, incluso con Compromís ¿Coincide con él?

Nosotros siempre hemos mantenido la relación personal con todo el mundo indiferentemente del signo ideológico a no ser que te encuentres con una persona bronca o maleducada. Por delante de la política están las personas. Guillermo es una persona que, al menos en los plenos, siempre ha mantenido unas formas muy correctas y no ha sido un regidor de Vox al uso como otros que hay en otros sitios donde predominan las malas formas, la mala educación o el insulto. Guillermo ha sido totalmente lo contrario y eso hay que reconocérselo.

Sin embargo, ustedes han tenido desavenencias con algunos miembros de su coalición. ¿Cree que María Jesús Herrada respaldaría una moción con ustedes después de acusarles de maltratarla psicológicamente?

Eso se lo tendrían que preguntar a ella

¿Cuál es la relación actual con ella?

Es una relación de grupo. Ha habido una serie de diferencias a nivel interno, no únicamente en Compromís sino también con los compañeros de Podem y Esquerra Unida, que acabó con la celebración de tres asambleas y se le reprobó, no únicamente por los asuntos religiosos, sino que además se le pidió el acta. La situación que tenemos es que ella no ha renunciado al acta. No tenemos noticias de si su partido está haciendo algún movimiento interno o si se le ha abierto un expediente, por lo tanto sigue siendo regidora del grupo. Pero la relación es la que es. Las asambleas ya hablaron y dijeron lo que opinaban.

¿Sería estable un Gobierno en el que estuvieran juntos?

Creo que todo dependería de cómo se acabara de configurar ese gobierno y de la propuesta que nos hiciera el partido socialista. Evidentemente si es una propuesta que para nosotros es inasumible no saldría adelante. Al final dentro de todos los partidos hay una serie de equilibrios y de relaciones personales. No solo en Compromís. Ya hemos visto lo que ha pasado en Vox. También la situación que hay en el Partido Popular con la salida en su momento del portavoz Pepe Maroto. En todos los partidos hay diferencias y maneras de entender la política de manera diferente. Tensión hay en todos los gobiernos y es algo que pasa con todos los partidos.

También tuvieron diferencias con el PSPV y los acusaron de romper el pacto del Botànic en 2020. Si pactaran un gobierno ¿sería más estable que el actual?

El acuerdo entre PSPV y Ciudadanos se produjo en un momento diferente al que se está produciendo ahora. Pensamos que la manera de gobernar en un futuro hipotético gobierno tiene que ser diferente a como se produjo en ese momento. A Ciudadanos se le dio un área de gobierno determinada estanca en la que trabajaron a su manera. Nosotros no compartimos esa forma de trabajar. Pensamos que se tendría que reconfigurar de una manera totalmente diferente. Si la línea del PSPV es plantear un gobierno como el que se planteó en su día es muy difícil, por no decir imposible, que nosotros la aceptemos. Ha de ser un Gobierno de corte progresista, que tenga una simbiosis más destacada entre todas las áreas y no repartirse las áreas como si fueran sillas. Tenemos que entrar a gobernar y a gestionar.