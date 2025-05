Silla acoge la primera edición de la Resiliencia Cup: fútbol base con memoria y compromiso social

Silla se prepara para vivir un fin de semana inolvidable con la celebración de la I Resiliencia Cup, un torneo de fútbol base que va más allá de la competición deportiva para convertirse en un homenaje a la fuerza, la unión y la superación de las personas afectadas por la DANA.

Organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Silla y el Silla CF, con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España, esta iniciativa forma parte del proyecto Silla Acoge y se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio en el Campo de Fútbol Vicent Morera, con la participación de jóvenes futbolistas de toda la Comunidad Valenciana.

Durante tres jornadas, el polideportivo municipal se convertirá en el escenario de una fiesta deportiva y solidaria: el jueves 30 de mayo se abrirá la competición con la categoría U12 femenina, el viernes 31 será el turno de los equipos masculinos U10, y el sábado 1 de junio se cerrará el torneo con la categoría masculina U12.

La Resiliencia Cup contará con una amplia representación del fútbol base valenciano, con la participación de clubes de prestigio y escuelas deportivas de gran proyección.

En la categoría Alevín Femenina participarán los equipos del Silla CF, Racing Algemesí CF, Cullera CF y Levante UD, mostrando el creciente impulso del fútbol femenino en edades formativas.

En la categoría Benjamín Masculina competirán el Silla CF (con tres equipos: A, B y C), junto con el CD Utiel, AT Benimar Picanya, UD Alfafar, FDB Catarroja, E1 Paiporta, AT Sedaví, CDB Massanassa, Benetússer-Favara, Sedaví CF, Elche CF, CD Castellón y Levante UD, conformando un grupo muy completo que combina escuelas consolidadas con clubes de proximidad.

Cartel. / A.S

En cuanto a la categoría Alevín Masculina, el Silla CF volverá a tener una presencia destacada con cuatro equipos (A, B, C y D), junto con el Paiporta CF, Albal CF, Torrent CF, AT Ciudad Paiporta, CD Montesión, CD Utiel, UD Aldaia, CDB Massanassa, Elche CF, CD Castellón y el Villarreal CF, configurando un torneo de gran nivel deportivo.

El Silla CF, como club anfitrión, tendrá una destacada presencia en todas las categorías, reafirmando su compromiso con el deporte.

El concejal de Deportes, Beni Bodón, ha destacado que “la Resiliencia Cup es una oportunidad para educar en valores a través del deporte, fomentar la convivencia y mantener viva la memoria de momentos difíciles que superamos juntos como pueblo”.

Por su parte, el alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha recordado que “tras la dana, Silla abrió sus puertas para acoger a numerosos deportistas y clubes de otros municipios que habían perdido sus instalaciones, ofreciéndoles un espacio donde continuar entrenando y recuperar cierta normalidad dentro de una situación devastadora. Ahora que poco a poco estamos volviendo a la normalidad, queremos que este torneo sea también un homenaje a todas las personas que han sufrido y una muestra de nuestra solidaridad como pueblo. La Resiliencia Cup representa el espíritu de superación y fraternidad que define a Silla”.

La entrada es libre y el ambiente familiar está garantizado. La Resiliencia Cup no solo ofrecerá grandes momentos deportivos con el esfuerzo y la ilusión de los más pequeños, sino que también se convertirá en un encuentro emocional y comunitario, donde el deporte se transforma en un espacio para compartir valores como el respeto, la solidaridad y la memoria. Será una oportunidad para recordar desde el presente un pasado reciente que puso a prueba la resistencia de muchas familias, y para transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la empatía, la superación colectiva y la construcción de un futuro más justo a través del compromiso y el juego limpio.

“Este torneo está subvencionado por el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España dentro del proyecto Silla Acoge.”