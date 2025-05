Folgado achaca a un "error técnico" el desvío de donaciones de la Dana

Al final parece que el cruce de acusaciones entre PP y PSPV por el desvío de dinero de la cuenta solidaria de donaciones para afectados de la dana para pagar la reparación de un vehículo afectado no va a llegar al juzgado. En lugar de una denuncia, lo que se ha producido es un decreto de rectificación por parte de la concejala de Hacienda, Sonia Roca, donde se expone la necesidad de rectificar la modificación presupuestaria tras la generación de crédito para actuaciones de carácter urgente por importe de 4.703,32 euros: un importe de 1.930.22 € para la reparación de un vehículo de protección civil y otro de 2.773,32 € sobre una propuesta de recuperación de vehículos afectados. El decreto concluye diciendo que, "después de la rectificación la modificación presupuestaria 30/2025 queda con un importe de 30.000,22 euros, reponiendo los créditos minorados a la bolsa de donaciones Dana pendientes de destino".

Unos 4.703 euros que según la alcaldesa Amparo Folgado nunca han sido extraídos y se han colocado en una partida presupuestaria por un error técnico, reconocida por los propios trabajadores municipales. "El decreto que generó una polémica entre el Grupo Municipal Socialista y la alcaldesa de Torrent, relacionado con las donaciones de particulares destinadas a los afectados por la dana, contenía un error que ya ha sido detectado y ya ha sido subsanado por los propios técnicos del Ayuntamiento de Torrent", señalan desde el consistorio.

El gobierno local pasa a explicar que el mencionado decreto hacía referencia, de forma incorrecta, al uso de fondos procedentes de las donaciones para la dana para el pago de una factura de reparación de un vehículo. Sin embargo, los servicios municipales han verificado que dichas facturas ya estaban abonadas con cargo a su correspondiente partida presupuestaria, sin afectar en ningún caso a los fondos solidarios destinados a los damnificados.

Vehículo Proteciión civil de Torrent. / A.T.

Asimismo, afirman, que se ha identificado un segundo error en el mismo decreto, que hacía referencia a la retirada de vehículos afectados por la dana, motivo por el cual se ha solicitado al organismo responsable la corrección de los fallos detectados y la elaboración de un nuevo decreto con la citación adecuada.

"Como se puede comprobar en la factura, el pago se realizó con fondos propios del Ayuntamiento de Torrent antes de emitir el decreto el 13 de marzo. Por lo tanto, se confirma que se trata de un error. En el decreto de reserva de crédito del 13 de marzo, se detectaron dos errores en las facturas, que ya habían sido pagadas, como se puede verificar. No hay más incidencias. Seguimos trabajando para liderar la reconstrucción en la comarca y para garantizar la transparencia, como hemos hecho desde el primer día", señala Folgado.

Disculpas al PSPV condicionadas

En un ejercicio de responsabilidad institucional, Folgado ha manifestado su disposición a aclarar cuantas dudas puedan surgir a la oposición, insistiendo en que en política no se deben cruzar ciertas líneas rojas por respeto a la ciudadanía, y ha ofrecido sus disculpas al grupo socialista esperando que haga lo mismo su portavoz socialista con los ataques libres al gobierno: «Se desmiente categóricamente que se haya producido una desviación de fondos procedentes de las ayudas solidarias para la reparación de vehículos u otros fines no previstos y que la redacción original del decreto daba pie a una interpretación confusa y comprensible, dentro de las funciones de control de la oposición», concluye.