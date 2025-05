El portavoz del PSPV en Torrent: "Si Folgado no es capaz de dar estabilidad a Torrent plantearemos la moción"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Torrent, Andrés Campos, se ha pronunciado sobre la posibilidad de presentar una moción de censura para forzar un cambio de gobierno en la capital de l'Horta Sud tras la salida del que fuera portavoz de Vox del grupo y su paso a los no adscritos, dejando el gobierno de Amparo Folgado, una coalición de PP y Vox, en minoría.

Tal y como ha avanzado este diario, el portavoz de la coalición Compromís-Podem-Esquerra Unida, Xavier Martí, descargaba la responsabilidad de hacerlo al PSPV ser la formación más votada en las últimas elecciones municipales. Un argumento que no comparten en el PSPV, quienes no están dispuestos a asumir todo el peso de la maniobra y lo condicionan a la capacidad de gestionar de la actual alcaldesa: "Si Folgado no es capaz de dar estabilidad a Torrent, plantearemos la moción", advierten.

Conversaciones para "explorar las posibilidades"

El líder del PSPV en Torrent subraya que en estos momentos "la moción de censura no está encima de la mesa" aunque admite que es una opción que no se descarta. "Lo único que hay ahora mismo encima de la mesa es la debilidad del equipo de gobierno actual, que está provocando que la ciudad tenga una gestión cada vez más complicada, algo que no nos podemos permitir", señala. Campos se refiere a la "nueva situación aritmética" del ejecutivo local, que se queda en minoría, y que deja a la alcaldesa en una situación "crítica" y "compleja" que "complica poder gestionar con la ciudad con normalidad".

Andrés Campos y Xavier Martí, en el medio de la fotografía. / L-EMV

Así con todo, considera que estos no son motivos suficientes para actuar de manera inmediata: "Hoy no se dan los condicionantes para hacerlo, pero eso no quiere decir que igual mañana sí". Admite, eso sí, haber mantenido conversaciones con otros partidos de la oposición para "explorar las posibilidades que hay". Entre ellos con los miembros de Compromís, con los que "hablamos actualmente" y que ahora "hemos comentado que se abre un escenario nuevo con posibilidades que hoy no se dan, pero que no se descartan", insiste al tiempo que detalla que el debate "está centrado en la necesidad de dar estabilidad a la ciudad".

Pacto abierto a todas las formaciones

Respecto a las declaraciones del portavoz valencianista en las que defendía la necesidad de presentar la moción "antes del verano", Campos evita hablar de plazos y defiende que el momento oportuno "será cuando la ciudad necesite un gobierno estable". "Si esa posibilidad surge será porque el pueblo la necesita y porque nosotros tenemos la garantía de aportar estabilidad para gobernar la ciudad, que es lo más importante. Que no se hable del desequilibrio del gobierno y hablar de las necesidades, que es algo que se ha olvidado", subraya.

Respecto al posible relevo, Campos defiende que el ex alcalde Jesús Ros sería la mejor alternativa ante "un Partido Popular que, con moción o sin ella está agotado". Una figura "con mucha capacidad de diálogo" que además es "capaz de aglutinar consenso político. Y eso es una ventaja". Sobre el posible cambio de gobierno, destaca que sería "un pacto para dar estabilidad" en el que habría "más democracia y más participación".

Tampoco cierra la puerta a incluir al ex edil de Vox, Guillermo Alonso del Real, ahora en los no adscritos: "Si hubiera una opción de cambio de gobierno se tendría que incorporar una fórmula de mayor transparencia, abierta y donde todas las formaciones tengan cabida".

Tensión en aumento

Preguntado sobre si los últimos enfrentamientos entre PSPV y PP aumentan la posibilidad de impulsar el cambio, Campos insiste en que "la moción de censura no tiene que venir por tensiones. Lo que tenemos que hacer es trasladar normalidad, tranquilidad y garantizar a la ciudadanía un gobierno estable. Y ahora mismo veo al Partido Popular condicionado, nervioso y atacando a diestro y siniestro a los políticos de la oposición", algo que a su juicio "evidencia una tensión que invalida cada vez más a este gobierno" y que, por la tanto, "abre un nuevo escenario con muchas posibilidades".