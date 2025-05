El PSPV lleva a la Fiscalía por delito de odio el ataque contra el mural feminista de Mislata

El PSPV-PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio tras el ataque vandálico contra el mural feminista de Mislata en el que figuraban los rostros de diez mujeres referentes en diferentes áreas del conocimiento en el ámbito local, autonómico, nacional e internacional. La secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE, Maria Such, ha asegurado que, este acto, “busca silenciar la lucha por los derechos de las mujeres” y ha destacado que, por más que lo intenten, “la lucha por la igualdad no va a retroceder”: “La pintura sobre los rostros de las mujeres es la manifestación visible del odio contra el feminismo, quieren borrar a nuestras referentes, nuestras voces y nuestra historia porque buscan tenernos calladas, pero no lo van a conseguir”.

Así, Such ha destacado que este mural se encontraba en una zona de paso importante para la gente de la población, cerca de centros deportivos y educativo “por lo que con este ataque se busca provocar un tremendo impacto mediático así como una influencia ideológica discriminatoria entre la población: Estos hechos no pueden quedar impunes”, ha asegurado.

Muralantes de las pintadas. / A.M.

Por último, Such ha señalado que desde el PSPV-PSOE “no vamos a dar ni un paso atrás” y ha indicado que, ante el odio de unos pocos “somos más los que trabajamos cada día en defensa de la igualdad”: “Frente a los ataques, más igualdad, más feminismo”, ha concluido.

"La nostra història"

"La nostra historia", es el título de la obra realizada por las hermanas Angie y Julia Vera (Very Veritas) hace unos años y que ahora ha sido vandalizada. Un mural que está dedicado a mujeres relevantes de la historia en distintos ámbitos como el arte, la cultura, la ciencia o la política.

Así, en ella aparecen retratos de distintos iconos del feminismo y la igualdad, entre ellas la física Marie Curie, la ginecóloga Manuela Solís, la investigadora y médica Anna Lluch, la ministra de Cultura Carmen Alborcho la abogada y escritora Clara Campoamor.

El la mañana del pasado 24 de mayo sus rostros han amanecido cubiertos con una capa de pintura negra simulando ir cubiertas por velos característicos de la cultura islámica, como el burka o el hijab. Además, los vándalos dejaron escrito el mensaje "el verdadero patriarcado", dejando en evidencia el tinte machista y xenófobo de la acción.