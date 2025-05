Tres años sin local para los vecinos en Empalme

La asociación de vecinos y vecinas del barrio de Empalme, en Burjassot, vive reivindicando. Su centro urbano se encuentra entre vías de tren y carreteras y a la sensación de aislamiento que vivieron durante décadas hasta que se culminó el soterramiento de las vías del tren hacia Bétera, se suma un ruido diario que no cesa.

Si antes del túnel se manifestaba en forma de vibraciones que acabaron afectando a los edificios donde viven decenas de personas (algunos han sufrido grietas y desperfectos estructurales) ahora son chirridos diarios cuando el metro entra y sale del túnel desde y hacia la estación de Empalme de Metrovalencia. “No van los engrasadores automáticos y el ruido es insoportable”, lamentan desde la asociación de vecinos, como ya contó este diario.

Estas reivindicaciones se llevan exigiendo desde 2021, pero con el tiempo, el volumen de las peticiones ha ido disminuyendo. Y no porque la situación haya cambiado, sino porque cada vez es más difícil coordinarse en la propia asociación de vecinos del barrio.

Desde 2021 los vecinos de Empalme no tienen dónde reunirse. Antes lo hacían en la antigua estación de Empalme, el hotel d’Entitats, propiedad de FGV, pero este se cerró durante las obras de soterramiento de las vías y sin previo aviso, “lo que ha conllevado a la degradación del entorno, robo de los equipos de aire acondicionado, rotura de cristales y grafiteros”, explican las mismas fuentes.

Imagen del estado del antiguo centro social, cerrado desde las obras de soterramiento de Empalme. / L-EMV

La antigua estación del empalme, era el punto de reunión del vecindario, conocido como el Hotel d’Entitats. Además de ser lugar de encuentro, también se realizaban actividades anuales, se ponía el belén del ayuntamiento o se ensayaban bailes de asociaciones, entre otras cosas. Ahora, este centro está “en condiciones de abandono”.

Cuando comenzaron las obras del soterramiento en 2021, el local se cerró “para que la empresa adjudicataria depositara la maquinara y posteriormente ya no se devolvieron los servicios de luz y agua”, dicen los vecinos, con la promesa de que reformarían el chalet Garín (unas obras que comenzaron pero se paralizaron) para establecer un centro social para el barrio. Tres años después, las obras están paradas y los vecinos llevan tres años sin local.

A la izquierda, el chalet Garín, en medio las vías del tren a la altura del soterramiento y a la derecha la caseta donde estaba el centro social, ahora cerrada. / L-EMV

Alternativa a 20 minutos caminando

Si bien la asociación de vecinos señala que el ayuntamiento les ofreció la Casa de la Cultura para albergar sus reuniones, "no es operativo para las personas mayores que quieren reunirse ir hasta allí, que se sale del entorno del barrio y tienen que caminar 20 minutos". Antes, Empalme era un enclave donde los vecinos se movían, "hacían fiestas, jornadas matinales y actividades, pero con la dejadez y la no reapertura el vencindario ha perdido la ilusión por hacer piña de barrio, no se puede vertebrar la comunidad".

Por eso, piden al ayuntamiento que reactiven el local, ya sea en la antigua estación o que reinicien las obras en el antiguo chalet Garín. Un lugar donde reunirse es el primer paso para fortalecer la comundiad en este barrio de Burjassot.