La dana deja a Silla sin piscina de verano y adaptará la cubierta

La dana del 29 de octubre no solo afectó a los municipios en los que se desbordó el barranco, indirectamente también a muchos otros que ahora están sufriendo las consecuencias y que demuestran la gran magnitud de esta catástrofe.

El último en sumarse a la lista de damnificados es Silla. El alcalde Vicente Zaragozá ha anunciado que no podrá abrir este mes de junio la piscina verano, después de que la empresa no pudiera cumplir los plazos de entrega tras ser afectada por la dana. A cambio, y para no dejar a los vecinos y vecinas sin poder combatir el calor con un baño, el consistorio está ya trabajando en la adaptación de la piscina cubierta como alternativa.

Recreación virtual de la futura piscina de verano. / A.S.

Fue a finales del verano pasado cuando el consistorio presentó una importante obra para convertir su sencilla piscina de verano es un parque acuático lúdico para todas las edades. Se trataba de una remodelación integral, que empezó a finales de septiembre, con un plazo de ejecución de seis meses y una inversión de 1.180.692 euros, con el tiempo suficiente para poder abrir sus puertas en la temporada estival que suele empezar a mitad de junio.

Sin embargo, apenas un mes después de comenzar las obras, la dana provocó una gran devastación en municipios y también en polígonos, entre ellos el de Riba-roja, donde estaba ubicada la empresa encargada de la reforma, provocando pérdida de material y maquinaria que han afectado directamente a las obras. "Hemos recibido el último informe técnico donde se nos comunica de forma oficial que las obras de la piscina no van a estar acabadas en tiempo y forma. Después de pedir varios aplazamientos, incluso la ofrenda nos dio la opción de rescindir el contrato, pero consideramos que no era momento de no apoyarles en esta situación y además se hubieran alargado aún más los plazos", señala Zaragozá.

Piscina cubierta. / A.S.

Césped, sombrillas y hamacas

Tras ya tener certificado que no se iba a poder abrir la nueva piscina de verano, el consistorio ha decidido buscar una alternativa en su piscina cubierta, que sí está operativa. Así se ha decidido abrir los laterales, que son cristaleras, plantar césped, poner sombrillas y hamacas e instalar duchas. También se cuenta con el servicio de restauración, que ya tenía la piscina cubierta. "Estamos aquí para dar soluciones, y llevamos un mes trabajando para una alternativa, y después de valorarlo todo, hemos considerado que esto era la mejor opción. Está claro que no es una piscina de verano, pero al menos habrá un lugar para refrescarse", señala el primer edil.

También, afirma Zaragozá, se está hablando con la contrata de la piscina cubierta para dar servicio a todas esas personas que no solo acudían a la piscina cubierta para baño libre, sino para hacer Aquagym o cursillos de verano.