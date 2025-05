Lorenzo Agustí (PP): "Hay que reconstruir el partido o Sagredo se jubilará siendo alcalde"

La situación del PP de Paterna es "más que lamentable" y hay que "reconstruir el partido para levantarlo o Sagredo se jubilará siendo alcalde". Son palabras el exalcalde de Paterna del PP, Lorenzo Agustí, que mira con "pena" y "tristeza" la coyuntura actual que solo lleva, en su opinión, "a destruir la posibilidad de que el PP sea una alternativa" de gobierno en la ciudad de l'Horta Nord. Como ya contó este diario, en el último mes se han producido tres dimisiones, tres ediles de los seis con representación que tiene el partido en la corporación municipal, donde ejercen de oposición, han dejado sus actas.

Lo que dice la gestora de la agrupación municipal, liderada por la portavoz Sara Palma es que se trata de una "restructuración" de la representación y que la "cohesión" es total. Sin embargo, varios militantes de base apuntan todo lo contrario. Un partido roto, sin ninguna actividad para los afiliados y afiliadas y con una sede cerrada desde hace al menos un año. Tanto es así que la militancia está inquieta por los preparativos para poder asistir al Congreso Nacional del PP en verano para dar apoyo a Alberto Núñez Feijóo.

Lo confirma, una vez más, Lorenzo Agustí, que también destaca la valía de Manuel Barreiro, Julio Casillas y Jesús Gómez, los tres concejales en la oposición que renunciaron a su acta este último mes. "Son personas muy válidas, con mucha preparación. Además, lo han hecho de manera responsable, renunciando al acta, lo que demuestra respeto por las siglas".

"Es clave estar arraigado al tejido social y cultural"

¿Por qué lo han dejado? ¿Qué ha pasado ahí? Según Agustí, "aunque respetaran el partido, no ha funcionado porque no eran personas arraigadas en la cultura asociativa del municipio. Ser representante público es gratificante porque estás y participas de muchísimas cosas del municipio diversas, pero es necesario tener sentimiento de patria y vocación. Eso es clave, si no te sientes parte de un todo, es difícil estar", señala el popular, cercano al expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Lorenzo Agustí habla de reconstruir el partido, remendar las diferencias e ir "todos a una" en una agrupación que incluya a "todas las sensibilidades". ¿Y eso, cómo se hace? "Escuchando mucho a las bases, con democracia interna, que el afiliado se sienta partícipe delas decisiones que se toman, algo que no está pasando en muchas agrupaciones municipales, no solo en Paterna", relata el exalcalde. Además, señala que se han de aunar todas las voces y las corrientes internas porque si no "se destruye la posibilidad de ser una alternativa de gobierno local".

"Nosotros hicimos una fiesta cuando llegamos a los 1.000 militantes. Ahora, los que hay activos se cuentan con los dedos de una mano"

Respecto a la sensación de cúpula popular local alejada de los mil afiliados con los que cuenta Paterna, Agustí reflexiona: "Si no tienes el apoyo ni de las personas que son militantes de tu partido, ¿cómo vas a convencer a afines externos o a indecisos? Si los tuyos no te apoyan, mal empezamos", sentencia. "Nosotros hicimos una fiesta cuando llegamos a los 1.000 militantes. Ahora los que hay activos se cuentan con los dedos de una mano", compara.

"Si un directivo no funciona, hay que cambiarlo"

En este sentido, el exalcalde asegura que se ha ofrecido al secretario general del PP de Paterna, Paco Sabater (uno de los tres ediles con representación en el pleno) para ayudarle "a reconstruir y dar cabida a todas las sensibilidades para limitar el ascenso de Vox". ¿Qué más está fallando en este momento? "Lógicamente, la figura que lidera. Es como las empresas, si un directivo no funciona, hay que cambiarlo", señala Agustí, sin nombrar explícitamente a Sara Palma pero refiriéndose a ella.

El horizonte más cercano es 2027. A las elecciones municipales, el PP "tiene que llegar siendo la alternativa y no un partido residual. Si no trabajamos en la reconstrucción, veremos como el PP de Paterna se reduce a lo más lamentable. Es hora de reconstruir y volver a hacer el partido fuerte; admitir a todas las sensibilidades y las personas, quienes te hayan girado la cara en algún momento y quienes no. Hay que ir todos a una o Sagredo será alcalde hasta que se jubile".

Lorenzo Agustí fue alcalde de Paterna por el Partido Popular desde 2007 a 2014 con una amplia mayoría absoluta, similar a la que tiene ahora Juan Antonio Sagredo (PSPV). En 2014 dimitió "por motivos personales" tras siete años en el cargo y mientras tenía causas judiciales abiertas. Una sentencia en 2016 le inhabilitó durante siete años por una condena por prevaricación en las adjudicaciones del Auditori. En 2015 dejó la política y el PP, aunque posteriormente se volvió a afiliar. Estos años, Agustí se ha dedicado a su profesión, la arquitectura, una actividad en la que está enfrascado hasta el día de hoy.