«Manises acelera sus grandes obras para 2025»

¿Qué prioridades han marcado la hoja de ruta del gobierno local en materia de inversiones para este 2025?

Uno de las principales inversiones y compromisos es acabar la piscina cubierta. Iniciamos las obras en abril del 2024 y ahora estamos convencidos, porque así nos lo trasladan también la empresa constructora y la dirección facultativa, que la previsión es que a final de este año 2025, en diciembre, tendremos la remodelación completa después de estos años de espera. Unas semanas después de la finalización de las obras es cuando podremos reabrirla, será en primer trimestre de 2026, porque cuando se acaba una obra de este tipo, hay que hacer una serie de pruebas técnicas, por lo tanto no es una apertura automática. Otra de las inversiones importantes de esta legislatura es la Ronda Nord, iniciada el pasado mes de enero y que se finalizará este año casi con toda seguridad. Era una reivindicación histórica de décadas, sobre todo de una parte del vecindario de Manises, de parte del barrio Socusa y del centro, sobre todo. También los vecinos de la calle Rafael Valls, que son los que más padecían las molestias del tráfico por no tener esta circunvalación. Supondrá pues la conexión de la entrada del municipio por el puente de Paternacon el barrio del Carmen, con Quart de Poblet, con el barrio de Socusa. Además, evitará la densidad de tráfico y el paso de vehículos pesados que iban al polígono. Y se notará aún más cuando acaben las obras que tenemos en la N-220. Por otra parte, había dos actuaciones planificadas muy importantes, las plazas Cor de Jesús y la de Vicente Barberà. La obra de Cor de Jesús desgraciadamente ha quedado dos veces desierta la licitación y es un contratiempo importante, pero la vamos a sacar de nuevo, recortando los plazos y espero que esta vez será la vencida. Es una obra importante, de cerca de medio millón de euros. La previsión es que a final de año esté ya licitada y empiecen las obras. Es un compromiso que adquirimos también con los vecinos del centro histórico y se va a cumplir a pesar de las dificultades.

En cambio sí que han podido poner en marcha la obra de la plaza Vicente Barberà, que empezó hace unas semanas.

Sí, estamos acelerando con grandes obras. Esta es otra esencial para el pueblo, porque es una plaza con mucho movimiento de gente, con mucho comercio y que necesitaba una actuación lo antes posible. La previsión es que las obras duren 7 meses.

¿Qué impacto se espera que tenga en la vida diaria del vecindario?

Es importante porque es una plaza que, cuando se planificó, se hizo con una serie de muros, jardineras y un mobiliario que no tenían mucho sentido, que impedía que fuera un espacio accesible, amable, practicable y útil. Con la nueva remodelación vamos a resolverlo. Se mantienen gran parte de las jardineras, de las plantas, de los árboles que había en el centro, y las que no puedan quedarse se trasplantarán al bosque urbano que tenemos. Hacemos una zona infantil centrada, y ganamos un espacio central mucho más practicable para hacer diferentes actuaciones, actos, ferias, etc. Luego también hemos escuchado a los vecinos para que sea una plaza para todos, aunque siempre es difícil equilibrar las demandas de unos y de otros. Y luego una cosa también importante de esta actuación era la impermeabilización de toda la plaza, porque no hay que olvidar que abajo hay un parking que hemos recuperado recientemente, un parking que llevaba años abandonado y que ahora se está a punto de empezar a hacerse rotatorio. Estoy convencido de que vamos a ganar una plaza y entiendo que las obras son molestas, siempre generan problemas, pero se ha buscado el mejor calendario posible para ejecutar los trabajos. Habrá comercios que lógicamente les afectará y eso no lo podemos evitar. Lo que les pido es que piensen que lo que pierden hoy será lo que ganen mañana.

¿Qué otras inversiones están ejecutadas o en el presupuesto?

Este año hemos incrementado la inversión en parques y jardines, con nuevas zonas infantiles o renovación del mobiliario urbano. También, la cubierta del pabellón Luis Vilar es otra inversión importante, que es una apuesta por las instalaciones deportivas. A ver si en unos meses lo tenemos licitado y se puede hacer. Hace poco cambiamos el césped del campo de fútbol 8 y hemos habilitado una nueva pista de pádel. También se rehabilitó en 2024 el trinquet, que este año celebra su centenario.

Uno de los temas pendientes es la mejora del saneamiento y el abastecimiento de agua. ¿Qué supondrá el nuevo contrato recientemente aprobado?

Será un gran proceso de modernización de nuestro municipio, porque ese contrato de agua, a parte de todas las ventajas que nos va a aportar a nivel económico, ya que tendremos más de medio millón de euros más para inversiones, nos va a permitir tener contadores digitales.Vamos a tener toda la información de cómo se consume, cuándo se consume, qué fugas hay, información precisa en cualquier momento. Ha sido una licitación muy complicada, costosa y tediosa, pero ya está. Será una gran mejora para el municipio.

¿Cómo están viviendo la transformación que supondrá la mejora de la N-220?

Con mucha paciencia. Es la inversión más importante que ha habido nunca en Manises, de cerca de 90 millones de euros que ha hecho el Ministerio de Transportes. Después de unos años de trabajos, por fin acabará en el primer semestre del año que viene. Tengo claro es que una vez que acabe este esta obra, vamos a ganar 25.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Y vamos a ganar nuevas conexiones.