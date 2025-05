Máxima preocupación en el PP por la situación del partido en Paterna

La situación que atraviesa el Partido Popular en Paterna es delicada. La militancia desactivada, un núcleo duro alrededor de la portavoz Sara Palma, cada vez más reducido y dimisiones en cascada. Tres renuncias en un mes. El PP sigue sin sede, sin actividad y sin una hoja de ruta clara. Así se encuentra el grupo municipal a día de hoy, dos años después de los comicios locales en los que los populares consiguieron seis concejales, frente a los 14 ediles del PSPV, que gobierna desde hace tres mandatos con mayoría absoluta.

Reformular el partido y buscar soluciones para relanzar el proyecto. Esa es la tarea en la que se encuentra el PP regional y provincial, en el que hay máxima preocupación por la coyuntura de Paterna y donde son conscientes de cómo se encuentra la formación. Por eso, el reto ahora es trabajar con la mirada puesta en las próximas etapas que vienen para aglutinar a nuevas caras, reformular el partido y aportar otros aires. Y de eso muy probablemente se hablará este sábado en el encuentro del PP provincial que preside Vicent Mompó con la asistencia de más de 900 militantes y la presencia, también, del presidente regional del partido, Carlos Mazón, una figura cuestionada desde hace meses.

No solo fuentes de la dirección del PP regional y provincial apuntan a una reformulación del grupo popular de Paterna. También resaltan esta necesidad el exalcalde del municipio, Lorenzo Agustí (del PP pero desvinculado de la política actualmente) y varios militantes del millar que tienen en esta ciudad y que están "totalmente desmovilizados", tal como ya ha contado este diario. Agustí incluso dice de forma contundente que si un líder no funciona, hay que cambiarlo. Lo señala sin nombrar a la actual cabeza del PP paternero, Sara Palma, pero refiriéndose a su figura. "Si no convences a los tuyos, ¿cómo vas a ser una alternativa de gobierno?", se preguntaba en una conversación publicada por este diario.

Además, el descontento de las bases con el secretario general del PP, Paco Sabater, también edil popular y mano derecha de Palma, es palpable. La dificultad de trabajar con ambos, tanto con Palma como con Sabater, es uno de los motivos de las dimisiones, tal como afirman fuentes consultadas por este diario. La 'bunkerización' de una gestora que no dinamiza el partido y se aleja cada vez más de una militancia desmotivada desde hace tiempo solo hace que "debilitar" el partido local y alejar las posibilidades de un relevo en el ejecutivo local, en manos socialistas desde hace diez años. Así los ven los militantes del partido popular consultados, muy críticos con la situación actual. "El partido está mal", sentencian, "eso es una obviedad".

Lorenzo Agustí, por su parte, pone el foco en 2027. "Hay que ir todos a una para conseguir un resultado digno. Necesitamos personas que estén arraigadas a Paterna, que se sienta parte del municipio". La cuenta atrás comienza hasta el final del mandato y sobrevuela un cambio dentro del partido para remontar la crítica situación en Paterna. Si hay que remontar el proyecto, dicen, que sea con salvia nueva.