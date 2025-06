Burjassot vive un nuevo concierto “Excel·lent” con la Agrupación Musical Los Silos

La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot, dentro del programa “Excel·lent, música de banda - Ajuda a les societats musicals” de la Diputació de València, ofreció el domingo por la mañana un nuevo concierto al aire libre.

La actuación, que protagonizaron el Grupo de Jazz y la Banda Sénior, también queda enmarcada en la programación que durante 2025 la sociedad artística viene desarrollando con motivo de su LXXV aniversario. Según explicaron desde Los Silos y con el lema “75 anys fent música”, la idea es “sacar la música a las calles” y como escenario para la presente ocasión eligieron el paseo de Concepción Arenal, delante de muro noreste del monumento de los Silos.

A las órdenes del maestro Joan Llàcer abrió el concierto la formación jazzista. Entre otros estándares del género recrearon ‘You are the sunshine of my live’ de Stevie Wonder. A continuación tomaron el espacio los componentes de la Banda Sénior bajo la dirección del maestro Javier López Salón. Entre otras joyas adaptadas a la música bandística interpretaron ‘Theme from Jurassic Parc’ de John Willians. Como no podía ser de otra manera no faltó el sonido de los pasodobles, en este caso, ‘Cosines contrabandistes’ de Daniel García Borrás.

La soleada matinal contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros, así como numerosos incondicionales de un referente artístico de Burjassot como es la Agrupación Musical Los Silos.