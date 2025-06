Compromís denuncia trabas para fiscalizar el gobierno de Paterna

Compromís per Paterna ha denunciado la dificultad que sufren los partidos de la oposición para poder fiscalizar al gobierno municipal encabezado por Juan Antonio Sagredo. Ante este hecho, la portavoz de Compromís per Paterna, Carmen Gayá, ha declarado que “este hecho que denunciamos está comportando en Paterna un grave problema dado los obstáculos que el Consistorio emplea porque este derecho, amparado por la Constitución española y por el reglamento orgánico municipal (ROM), no pueda ser llevado a la práctica por parte de concejalas y concejales de la oposición”.

Desde Compromís indican que “son demasiado frecuentes las ocasiones que no se recibe ninguna respuesta a los requerimientos de los corporativos para acceder a los expedientes de los procedimientos iniciados por el ayuntamiento, con silencios eternos o promesas incumplidas, que impide el normal trabajo de fiscalización sobre las acciones del gobierno socialista por parte de los miembros de la oposición. Continuamente tenemos que acabar preguntando directamente en los plenos sobre dicho acceso, con respuestas abstractas que nos lo facilitarán sin que lo cumplan prácticamente en ningún caso”.

“La gravedad de la cuestión no es menor, puesto que dificulta o directamente se impide que concejalas y concejales dispongamos de la información pública a la cual tenemos derecho, el ayuntamiento está vulnerando directamente los derechos de paterneros y paterneras a esta información. El Tribunal Constitucional lo ha sentenciado claramente al mantener la directa conexión entre el derecho de participación política de los cargos públicos representativos y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, puesto que puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De forma que el derecho que la Constitución española reconoce a los ciudadanos quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se ve privado del mismo o perturbado en su ejercicio”, añaden las mismas fuentes.

“Podemos decir que el gobierno socialista está actuando de manera autoritaria y con falta de respeto democrático hacia los corporativos que, desde la oposición, intentamos hacer nuestro trabajo del cual somos directamente responsables porque así nos lo pide la ciudadanía, y el cual no podemos ejercer por la deriva dictatorial del ayuntamiento impidiendo nuestro derecho a la información”, señala Carmen Gayá.

La portavoz de Compromís per Paterna indica para concluir que “paterneros y paterneras tienen que saber que el gobierno socialista está vulnerando directamente también sus derechos, puesto que sus representantes elegidos por sufragio libre y democrático no podemos trabajar como querríamos. Por eso exigimos al gobierno socialista que practique la democracia institucional y nos de acceso regulado a los expedientes que solicitemos”.