Mislata recupera el mural femenino vandalizado

Mislata ha recuperado el mural mural feminista dedicado a mujeres relevantes de la historia pintado en un muro del paseo Clara Campoamor de Mislata tras el ataque con pintura negra sufrido el pasado 24 de mayo. La obra estaba protegida con una pintura antivándalos y ya ha sido limpiada y vuelve a lucir como antes.

El mural "La nostra historia", titulo de la obra realizada por las hermanas Angie y Julia Vera (Very Veritas) hace unos años, está dedicada a mujeres relevantes de la historia en distintos ámbitos como el arte, la cultura, la ciencia o la política. En ella aparecen retratos de distintos iconos del feminismo y la igualdad, entre ellas la física Marie Curie, la ginecóloga Manuela Solís, la investigadora y médica Anna Lluch, la ministra de Cultura Carmen Alborch o la abogada y escritora Clara Campoamor.

Hace más de una semana los rostros de las mujeres aparecieron cubiertos con una capa de pintura negra simulando ir cubiertas por velos característicos de la cultura islámica, como el burka o el hijab. Además, dejaron escrito el mensaje "el verdadero patriarcado", dejando en evidencia el tinte machista y xenófobo de la acción.

Fue el ayuntamiento mislataro el que denunció el acto vandálico y anunció que ponía en marcha "todos los medios e instrumentos democráticos" para detener a los autores, a los que ha calificado como "salvajes incívicos".

Este lunes, el alcalde Carlos Fernández Bielsa resaltaba que la "ultraderecha no ha conseguido ni conseguirá jamás borrar de nuestra memoria colectiva a todas aquellas mujeres que han luchado por la libertad, la igualdad y la democracia. No contaban con que habíamos protegido el mural con una pintura antivándalos".

Denuncia en Fiscalía

Cabe recordar que el PSPV-PSOE presentó la pasada semana una denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio tras el ataque vandálico contra el mural feminista de Mislata. La secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE, Maria Such, aseguraba que, este acto, “busca silenciar la lucha por los derechos de las mujeres” y ha destacado que, por más que lo intenten, “la lucha por la igualdad no va a retroceder”: “La pintura sobre los rostros de las mujeres es la manifestación visible del odio contra el feminismo, quieren borrar a nuestras referentes, nuestras voces y nuestra historia porque buscan tenernos calladas, pero no lo van a conseguir”.