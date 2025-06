Un Nobel en un instituto de la zona cero al alumnado: "La ciencia se hace en equipo"

El cambio climático, la censura de Trump y las alergias

En un momento dado, una mujer del público ha tomado la palabra, era Susana García, catedrática en Edimburgo, Escocia y experta en cambio climático y jurado en los premios Jaume I. Ha sobrevolado las emisiones de CO2 y su impacto en la tierra y ha puesto de manifiesto que los avances científicos sirven, también, para idear sistemas que minimicen la transfusión de CO2 a la capa de la tierra. Con todo, ha reiterado una máxima: "No penséis que no es importante el poder de trabajar en equipos multidisciplinares. Se hacen otras preguntas y se llegan a otras conclusiones.

También ha tomado la palabra Mariana Castells, catedrática de la Universidad de Harvard, que ha lamentado la situación que viven en Estados Unidos con los últimos movimientos censores del presidente Trump, pero también ha puesto el acento en la inmunología que estudia el nobel Hoffmann. "Desde la prehistoria hasta ahora, cada vez tenemos menos contacto con cosas peligrosas, lo que hace que nuestro sistema inmunológico no esté expuesto. Se dice que está aburrido y por eso surgen, entre otras cosas, las alergias. Porque el cuerpo detecta el polen, el polvo, los cacahuetes como una amenaza, algo peligroso. Reacciona como si estas cosas fueran malas cuando no tendrían por qué", ha señalado. Por eso, ha aventurado que cada vez habrá más alergias, porque el sistema inmune no se expone a tantas cosas.