Torrent insiste al gobierno con la creación de un nuevo ‘Plan Sur’

Torrent albergó este lunes la jornada “Análisis de la reconstrucción tras la dana”un encuentro que ha reunido a responsables institucionales, expertos, profesionales del sector, ingenieros, contratistas y alcaldes de los municipios más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. La inauguración ha corrido a cargo de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien repasó el impacto de la barrancada en la ciudad, la respuesta inmediata del Ayuntamiento y la necesaria reflexión conjunta para encarar el futuro con determinación y planificación.

En su intervención, Folgado ha agradecido “la oportunidad de acoger esta jornada de análisis, de compartir experiencias, escuchar voces distintas y convertir este foro en un espacio de reconstrucción también desde la palabra”. La alcaldesa ha tenido palabras de reconocimiento para todos los presentes, entre ellos el vicepresidente segundo y conseller de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual; el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, y representantes de la Diputación de Valencia.

También han participado en la mesa redonda “Los ayuntamientos, ante las obras pendientes”, con la participación de José Gozalvo, concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del ayuntamiento de Torrent, Guillermo Luján, alcalde de Aldaia y Laura Sáez, alcaldesa de Carlet.

Folgado ha recordado con emoción la tragedia que asoló a Torrent el 29 de octubre, cuando los barrancos de l’Horteta y del Poyo, desbordados simultáneamente, arrasaron parte del término municipal provocando “la mayor catástrofe imaginable”, con un balance devastador: 11 vidas humanas perdidas, 8 de ellas torrentinas; más de 100 familias realojadas, y cerca de 2.000 personas atendidas de urgencia en un pabellón municipal.

“Torrent fue una de las ciudades gravemente golpeadas. Sufrimos daños por valor de más de 114 millones de euros en viviendas, caminos, instalaciones y cultivos”, señaló la alcaldesa, subrayando que las decisiones valientes adoptadas en las primeras horas —como activar el gabinete de crisis, suspender las clases, cerrar parques o vigilar zonas inundables— permitieron salvar vidas y minimizar daños mayores.

Folgado ha resaltado con especial orgullo la “marea de solidaridad” que surgió espontáneamente entre la ciudadanía, los voluntarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y todo el personal municipal. “Personas llegadas de toda España, incluso desde Orense o Asturias, se ofrecían a ayudar tras localizar Torrent simplemente por el boca a boca. Fue una lección de humanidad”, ha relatado.

El Ayuntamiento habilitó de inmediato oficinas de atención e información, activó servicios psicológicos para familias afectadas, coordinó la acogida de damnificados y articuló una respuesta institucional en tiempo récord. “La fuerza de la comarca unida fue clave. Compartimos recursos con otros municipios sin mirar colores políticos ni fronteras. Fuimos una sola voz frente a la catástrofe”, señaló.

Diez millones de euros en contratos de emergencia

Durante las primeras semanas tras la dana, el Ayuntamiento de Torrent movilizó más de 10 millones de euros en contratos de emergencia para actuar con inmediatez: limpieza, retirada de escombros, reparación de caminos, habilitación de espacios logísticos y reconstrucción inicial de infraestructuras básicas. “Pusimos todos los recursos municipales al servicio de nuestros vecinos. No podíamos esperar a que llegaran las ayudas”, afirmó la alcaldesa.

Entre las actuaciones destacadas mencionó la intervención de Aigües de l’Horta, con una inversión superior a 1,2 millones de euros en infraestructuras hidráulicas; la reparación urgente de caminos rurales, pasos afectados y equipamientos públicos; y la reactivación de servicios esenciales como el abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas más afectadas, muchas de ellas fuera de su competencia directa.

Las inversiones realizadas por las distintas administraciones han sido decisivas para avanzar en la reconstrucción de Torrent tras la dana. La Generalitat Valenciana ha destinado más de 33 millones de euros a la recuperación de infraestructuras esenciales, muchas de las cuales siguen en ejecución dada la magnitud del daño. Por su parte, el Gobierno de España, posteriormente en el mes de marzo, comprometió 114 millones de euros, cuya llegada ha permitido reforzar las actuaciones emprendidas desde el primer momento por el Ayuntamiento, que movilizó más de 10 millones de euros en contratos de emergencia con recursos propios.

Así mismo, Torrent también ha asumido el coste del derribo de viviendas e instalaciones afectadas, y ha colaborado con la Sareb y la Generalitat para facilitar soluciones habitacionales a familias que lo han perdido todo.

Estas inversiones, fruto de la colaboración institucional, han permitido recuperar servicios básicos, reparar caminos, viviendas, instalaciones deportivas y equipamientos municipales, en un esfuerzo conjunto sin precedentes para restablecer la normalidad en la ciudad.

Reconocimiento a las ayudas solidarias

Amparo Folgado también quiso expresar públicamente su gratitud a todas las entidades que han contribuido a la recuperación del municipio. En especial, mencionó la colaboración de la Fundación Amancio Ortega, que ha destinado ayudas directas a más de 1.100 beneficiarios en Torrent, y de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2024, que destinó la ayuda a la reparación de las pistas de atletismo del Parc Central tras el uso intensivo durante la emergencia.

“El impacto de la DANA no solo fue meteorológico, fue emocional, humano, económico y social. Las instalaciones que se usaron como albergues o almacenes también sufrieron daños. Pero gracias a la ayuda recibida, y al esfuerzo de todos, hemos podido responder”, añadió.

La necesidad de un Plan Sur y medidas fiscales

La magnitud de los daños sufridos y la vulnerabilidad estructural de algunos puntos del municipio evidencian la necesidad urgente de un Plan Sur específico para Torrent y la Comarca. “Un proyecto integral que afronte de forma definitiva el encauzamiento, limpieza y control de los barrancos, especialmente el de l’Horteta, cuya morfología ha cambiado tras la DANA”. Para ello, desde el Ayuntamiento “hemos solicitado la convocatoria de una reunión conjunta entre el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar y los ayuntamientos afectados, con el fin de trazar una estrategia coordinada, sólida y a largo plazo que garantice la seguridad de las personas y del territorio, con el fin de ir todos a una”.

En su intervención, Folgado subrayó que “la reconstrucción no puede limitarse a reparar lo dañado o a parchear o reconstruir a tramos, sino que debe ir acompañada de una planificación seria y valiente para prevenir futuras catástrofes”. En ese sentido, insistió en la necesidad de elaborar un “Plan Sur o como se quiera llamar” específico para el encauzamiento, limpieza y control de los barrancos del término municipal, especialmente el de l’Horteta, que ha visto modificada su morfología tras la riada. La alcaldesa de Torrent, urge a la Confederación Hidrográfica del Júcar a actuar en el barranco de l’Horteta y El Poyo, antes de nuevos episodios extremos.

Asimismo, reclamó al Gobierno de España una moratoria en la aplicación de la nueva tasa de residuos en los municipios afectados por la Dana: “No podemos exigir un nuevo impuesto a quienes lo han perdido todo y están reconstruyendo sus hogares o sus negocios. Pedimos coherencia y sensibilidad”, reclamó.

La alcaldesa ha desvelado que se ha dirigido en varias ocasiones por carta al presidente del gobierno, para invitarle a visitar el municipio y trasladarle todas estas necesidades urgentes e inquietudes de los vecinos de Torrent.

La reconstrucción administrativa

La alcaldesa también quiso reconocer la labor interna del Ayuntamiento. “Todas las ayudas han sido gestionadas con agilidad, rigor, transparencia y responsabilidad, gracias al trabajo incansable de nuestros técnicos, funcionarios y habilitados nacionales. Su papel ha sido fundamental para canalizar la esperanza de muchas familias”, subrayó.

La alcaldesa Amparo Folgado ha puesto de manifiesto la enorme presión a la que se ha visto sometido el Ayuntamiento de Torrent desde la Dana, señalando que la gestión de la emergencia ha obligado al consistorio a redoblar esfuerzos en dos frentes simultáneos: la reconstrucción y la gestión ordinaria del municipio. “Nuestros equipos técnicos y funcionarios han tenido que asumir, al mismo tiempo, las tareas extraordinarias derivadas de la catástrofe y las necesidades cotidianas de una ciudad como Torrent”, subrayó. Esta situación, según explicó, ha puesto en evidencia la urgencia de dotar a los ayuntamientos de mayores recursos humanos y capacidad de contratación para poder atender ambas realidades sin comprometer la calidad del servicio público. “La dana no ha suspendido la vida diaria de nuestros vecinos, y nosotros tampoco podemos hacerlo”, ha afirmado Folgado.

Mensaje de unidad

La alcaldesa ha destacado que “porque las eventualidades y sobre todo los elementos que se pueden producir de lluvias o de cualquier tipo no conocen territorios, no conocen colores políticos y no conocen barreras ni fronteras, simplemente descargan, actúan y destruyen, pero si algo que tenemos que hacernos fuertes es en saber prevenir, saber actuar, saber concienciar y aprender, como ahora estamos aprendiendo de este foro, de lo que tiene que ser una reconstrucción, no solamente reconstruir y construir, sino también prevenir y prepararnos para el futuro, en la base de esa determinación es como creo que tenemos que seguir trabajando y además que lo tenemos que hacer desde la confianza y la responsabilidad”.

“La riada del 57 nos marcó nuestra infancia a algunos de los que estamos aquí y yo siempre digo una cosa y creo que no me lo puedo permitir, si mis padres y mis abuelos en el 57 fueron capaces de salir adelante con muchísimos menos recursos de los que tenemos ahora, con muchísima menos información de la que tenemos ahora, tenemos el deber y la obligación de salir de esta situación, diría que no sé si más fuertes, pero sí más prevenidos, con mayor capacidad de resolver los temas y sobre todo sin perder algo que nos hace únicos a todos los valencianos, la capacidad de levantarnos, de cogerlos de la mano y de saber ir hacia adelante”, ha explicado Folgado.