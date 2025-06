El edil tránsfuga de Torrent: "No hay moción de censura"

“A día de hoy no hay moción de censura en Torrent”. La frase contundente es de Guillermo Alonso del Real, el concejal tránsfuga que abandonó Vox y dejó en minoría el gobierno que lidera Amparo Folgado.

Y es que todo el mundo mira al ex de Santiago Abascal. Alonso del Real tiene la llave del posible cambio en la alcaldía al desempatar los dos bloques que ahora conforman el pleno torrentino: 12 de PP-Vox y 12 de PSOE-Compromís. De ahí que la sombra de la moción de censura sobrevuela desde el mismo día que el tránsfuga pasó al grupo de no adscritos.

Si bien las partes, principalmente los dos bloques de izquierdas, han mantenido conversaciones y alguna que otra reunión, Alonso del Real enfría públicamente hoy, la posibilidad de que la moción de censura fructifique, al menos a corto plazo. “A día de hoy no hay moción de censura”, responde a preguntas de este diario. ¿Y en las próximas semanas? “Mucho se tendría que correr para eso”, sostiene. El regidor, no obstante, reconoce que ha hablado con los socialistas pero que en este momento no hay nada concreto, "más allá de esas conversaciones".

De hecho, sigue utilizando palabras como “difícil” o “complicado” que la moción entre las tres partes (dos de izquierdas y un exvox) cuaje. La complejidad de la que habla atañe tanto a su posible entrada en el hipotético gobierno progresista como facilitarlo con su voto y quedarse fuera. “A día de hoy es muy complicado”, insiste Alonso del Real.

Por lo demás, el concejal no adscrito se muestra tranquilo y “dispuesto a trabajar por Torrent”. De ahí que en el pleno del jueves presentará dos mociones que “abordan dos cuestiones especialmente sensibles y cercanas para la ciudadanía: la caída de la natalidad y la falta de iluminación en las calles de la ciudad”.

Los ediles Alonso del Real y Andrés Campos, en Talavera de la Reina. / Levante-EMV

Sin avances entre PSOE y Compromís

Los otros dos protagonistas del culebrón, PSOE y Compromís-EU-Podem, reconocen que no se ha avanzado respecto a las conversaciones/reuniones mantenidas entre ambas formaciones de izquierda hasta la semana pasada, diálogo en el que no se ha puesto sobre la mesa el reparto de áreas para cada formación, aseguran. Cabe recordar, respecto a los plazos, que Xavier Martí, portavoz la coalición nacionalista, apuntaba a que la moción de censura debería de presentarse antes del verano, con las fiestas patronales de telón de fondo. También reveló la predisposición de su grupo a conformar un futuro gobierno con el PSOE, pero siempre con Guillermo Alonso sin delegación alguna en el ejecutivo: "Es difícil que compartamos gobierno con una persona que ha estado en Vox y que, aunque se ha ido de partido, ha manifestado después que ideológicamente se sigue posicionando entre PP y Vox. Si hacemos una moción es para cambiar de políticas y evitar el bloqueo que existe actualmente en muchos asuntos", afirmaba a este diario. Un hipotético que el tránsfuga califica de “complicado” de aceptar.