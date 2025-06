Paiporta solicitará un informe a la CHJ para reforzar la prevención ante inundaciones

Paiporta ha dado un paso adelante para reforzar su resiliencia ante los episodios meteorológicos extremos que, cada vez con más frecuencia, afectan al territorio valenciano. El pleno municipal aprobó por unanimidad una moción impulsada por Compromís per Paiporta para instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a elaborar y hacer público un informe técnico detallado sobre las causas y consecuencias de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

La portavoz de Compromís, Marian Val, defendió la iniciativa como una "respuesta necesaria ante la inacción institucional y la falta de un análisis compartido que impide abordar con garantías los riesgos derivados del cambio climático". Según la concejala, “lo que ocurrió en l’Horta Sud no puede quedar en el olvido ni reducirse a un simple balance de daños; necesitamos información rigurosa, coordinación entre administraciones y decisiones estratégicas para proteger a las personas y al territorio”.

La moción, aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas de la corporación, subraya que la dana de finales de octubre puso de nuevo en evidencia la vulnerabilidad del sistema urbano e industrial de la comarca. "Los polígonos industriales, los barrios e incluso los espacios agrícolas quedaron colapsados por la fuerza del agua, con miles de vehículos destrozados, casas inundadas y personas atrapadas en infraestructuras que no resistieron el caudal acumulado", señala el texto.

Estampa de una calle de Paiporta el día después de la dana. / J.M. López

Ante esta situación, la moción de Compromís reclama abandonar la lógica puramente reactiva y propone una estrategia metropolitana de prevención y respuesta. En este sentido, uno de los puntos clave del acuerdo es la exigencia a la CHJ de un informe técnico que detalle, tramo a tramo, cómo se comportó el barranco de Chiva y sus canalizaciones, qué infraestructuras fallaron y cuáles quedan todavía por ejecutar. “Sin este mapa técnico no podremos tomar decisiones valientes ni reclamar inversiones estructurales con fundamento”, remarcó Val.

Mesa de Coordinación

Además, la moción propone la creación de una Mesa de Coordinación por la Resiliencia de l’Horta Sud, integrada por los municipios afectados, la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y la propia CHJ. Este espacio permitiría diagnosticar vulnerabilidades compartidas, priorizar inversiones y establecer un verdadero plan metropolitano de prevención. “No podemos seguir actuando pueblo a pueblo ante un problema que nos afecta como comarca entera; hace falta una visión conjunta y compromisos presupuestarios claros”, insistió Val.

La iniciativa también incluye una petición formal para que las inversiones necesarias se incorporen a los presupuestos de las instituciones competentes: Generalitat, Diputación y Gobierno de España. En este sentido, desde Compromís se insta a aplicar criterios de justicia territorial y a priorizar los espacios más vulnerables, especialmente en lo que respecta a infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua.

“El cambio climático no entiende de fronteras municipales, y los episodios extremos que hemos vivido en l’Horta Sud son solo un adelanto de lo que puede ocurrir si no actuamos con rapidez y con una mirada a largo plazo”, concluyó la portavoz del Grupo Municipal Compromís. Por ello, Compromís per Paiporta se compromete a seguir impulsando iniciativas que sitúen la vida, la seguridad y el territorio en el centro de las políticas públicas.