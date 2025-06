Bronca entre el PP de Paiporta y Óscar Puente por "la fontanera"

La dimisión de la socialista Leire Díez después de filtrarse públicamente una conversación entre la excargo del PSOE de Cantabria Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios investigados en dos casos diferentes en la Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn en un intento de conseguir información comprometedora sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, responsable de las principales investigaciones que afectan al PSOE, pero también del fiscal de Anticorrupción José Grinda, que acusa al mencionado Pérez Dolset, también ha llegado hasta l'Horta.

Estas prácticas ocultas le han llevado a Leire Díez ha ser apodada como "la fontanera" del PSOE, algo que se ha aprovechado desde el Partido Popular de Paiporta, para hacer sorna a través de sus redes sociales. Así, en la cuenta de X del partido que está en la oposición en el Ayuntamiento de Paiporta, gobernado por el PSPV, había un post en el que se puede leer: "En Paiporta tenemos un mensaje para Leire Díez" . Y a continuación una captura de un mensaje de What's App a una cuenta falsa bajo el nombre de Leire Díez Fontanera, con un el siguiente mensaje: "Hola! Te escribía porque en Paiporta tenemos din problema con la red de saneamiento. Me han dicho que eres muy buena fontanera, por si podrías venir a echarnos una mano! Como tu jefe -en referencia a Pedro Sánchez y su mensaje tras la dana- dijo que si necesitábamos ayuda que la pidiésemos, pues había pensado en ti, ya me dices. Muchas gracias!!!"

Un mensaje que ha tenido respuesta desde las filas socialistas nacionales, en particular del ministro Óscar Puente, también muy activo en el antiguo Twitter, y que no duda en repostear el mensaje y tachar a los populares paiportinos de "miserables". En concreto, el responsable del área de Transportes contesta: "La pena es que no enviaseis el mensaje que tuvisteis que mandar el día 29 de octubre. No sé como podéis ser tan miserables", con relación al mensaje de texto de Es-Alert que al final se envió a las 20.11 horas el 29 de octubre, cuando ya Paiporta estaba inundada y había ya varias personas desaparecidas.