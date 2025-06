Cs Moncada denuncia irregularidades en la organización de la escuela 'Emergents' de verano

Lío en Moncada por la escuela de verano musical "Emergents" que presentó hace unas semanas el gobierno local, concretamente la concejalía de Cultura. El portavoz del grupo municipal Ciudadanos Moncada, Jesús Gimeno, ha denunciado públicamente lo que considera "graves irregularidades" en la organización de la Escola d’Estiu Musical Emergents.

El portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, advirtió en el último pleno ordinario que "no existe ninguna ordenanza fiscal ni reguladora" que ampare el cobro de las inscripciones para esta actividad, que oscilaban entre los 210 y 250 euros por alumno además de cobrar 18.000 euros en un contrato menor del ayuntamiento. Esto supone, tal como denuncia el representante público en la oposición, un incumplimiento legal, ya que "ninguna tasa puede cobrarse sin estar debidamente aprobada y publicada mediante ordenanza máxime habiendo cobrado la empresa 18.000 euros por el mismo concepto".

Ciudadanos alerta también de que la suma de las inscripciones previstas (hasta 80 alumnos, lo que supondría 20.000 euros) junto a los 18.000 euros de aportación municipal, "supera ampliamente los límites legales para un contrato menor, fijados en 15.000 euros más IVA, lo que convierte esta actuación en potencialmente constitutiva de un fraccionamiento de contrato o adjudicación irregular".

Devolver el dinero a las familias

Tras la denuncia de Cs, el ayuntamiento ha empezado a devolver el dinero a las familias inscritas, "reconociendo de facto el error", considera Gimeno, que añade que la rectificación "ha llegado tarde y mal". El curso ha tenido que reformularse, pasando a ser gratuito, lo que ha supuesto también una reducción de plazas de 80 a 45 y de días de duración según se ha informado a las familias y a la Unión musical, Centro artístico musical y Conservatorio de Música de Moncada, perjudicando directamente a los jóvenes que esperaban participar en una actividad educativa de calidad.

"Lo que era un proyecto interesante se ha convertido en un ejemplo de mala gestión, falta de planificación y uso partidista de los recursos públicos", ha afirmado Gimeno. "Exigimos responsabilidades políticas a la concejala Anna Gascó, que ha actuado con una falta total de rigor y transparencia en la organización de esta actividad, como viene siendo habitual en Compromís, primero actúan y luego piensan. Ya les pasó con la reducción de la tasa del cine que tuvieron que paralizar por incumplir la normativa y ahora vuelven a caer en el mismo error".

Cambios por cuestiones "organizativas"

Por su parte, la concejala de Cultura, Anna Gascó (Compromís) alega que "en ningún momento se ha cometido ninguna irregularidad, el proceso de contratación es completamente legítimo y legal, con un contrato totalmente permitido por la ley y amparado en la exclusividad del proyecto, que es el único organizado por esta escuela musical con estos artistas. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad política".

Además, la edila dice que el expediente cuenta con todos los informes que la ley pide, no supera ningún límite presupuestario y está validado por el equipo técnico del ayuntamiento. Respecto a los precios, la organización del proyecto se ha reestructurado "debido a necesidades organizativas y técnicas", sin que en ningún caso vaya a afectar a la calidad de la formación. "Lo hemos estudiado y finalmente la mejor opción para este año es hacerlo gratis, por eso hemos reestructurado y reducido un día".

"El señor Gimeno quiere que los niños de nuestra ciudad no puedan disfrutar y formarse de una escuela educativa y cultural, siendo esta una oportunidad única para los futuros músicos. No todo vale para hacerse visible ante su irrelevancia política, cuando no sabe más que faltar a la verdad y enfangar. Le recuerdo al señor Gimeno que cuando él estaba en el equipo de gobierno del PP subió una tasa del cine de manera irregular, aumentando el precio de manera ilegal incumpliendo la ordenanza a la cual hace referencia ahora", zanja.