Torrent aprueba crear una comisión de investigación sobre los contratos de la dana

El bloque de oposición del pleno de Torrent formado por PSOE, Compromís-EU-Podem y el tránsfuga ex de Vox ha sacado adelante la moción presentada por los dos partidos de izquierda para crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el equipo de gobierno que lidera Amparo Folgado con motivo de la reconstrucción de la dana. Se trata de la primera gran alianza y victoria de las tres formaciones desde que Guillermo Alonso del Real pasara al grupo de no adscritos y dejara al ejecutivo de PP-Vox en minoría. Pero el triunfo de las tres patas que mantienen conversaciones para presentar una moción de censura, lo descafeinó el Partido Popular, que en una maniobra sorpresiva apoyó la iniciativa con el pretexto de que la oposición tiene derecho a recibir información y realizar la labor fiscalizadora. Vox se abstuvo.

La iniciativa original presentada solicitaba la creación de una comisión de investigación para "analizar procedimientos de contratación relacionadas con a atención inicial y la reconstrucción por la dana", así como "evaluar la ejecución actual de los contratos y verificar el cumplimiento de las condiciones y la documentación relativa a estas". Por último , pedía formular propuestas para reforzar los mecanismos de transparencia y legalidad. Pero antes del inicio del debate, el concejal socialista Edu Gómez anunció una enmienda de adición. El objetivo era incluir en la citada comisión el contrato del gabinete de prensa, aprobado en el primer semestre de 2024, por tanto antes de la dana, y aclarar "las posible irregularidades", así como las "acciones del gabinete y sus protocolos" para "garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz, transparente y neutral". La enmienda generó el debate en la mesa de presidencia, con la alcaldesa y el secretario por el contenido. Finalmente se votó incluir la enmienda, que salió adelante con los votos de PSOE, Compromís y el tránsfuga.

Contrato de prensa

Gómez defendió incluir la contratación del gabinete de prensa en la comisión de investigación, un órgano que "no acusa a nadie" ni "presupone nada" sino que "determina que hay falta de transparencia y oscurantismo". En este sentido, recordó que la adjudicación de aquel contrato "generó dudas en la junta de gobierno y en la mesa de contratación". Aquellos reparos fueron trasladados por el hoy tránsfuga Alonso del Real y que finalmente acabó con la decisión de Folgado de sacar a todos los políticos de la mesa de contratación bajo el argumento de dejar solo a los técnicos y evitar los debates políticos.

El concejal socialista, que calificó al gabinete de prensa como "club de fans de Folgado" y al que acusó de mentir en notas de prensa recientes, admitió que los "contratos por vía de urgencia son necesarios" pero "en esta comisión se puede evaluar que todo es correcto e introducir medidas para mejorar la gestión". Además, reprochó que "se ataca a la oposición por pedir esto. Habrá que ver qué está mal y cómo mejorar".

Contratos de emergencia

El portavoz de Compromís-EU-Podem, Xavir Martí, defendió que la moción persigue "ofrecer luz a los gastos realizados en contratos de emergencia", incidiendo en "aquellos que no pasaron por las mesas de contratación, en la que hace meses que no estamos, y de las que no tenemos constancia de facturas o expedientes". En este sentido, resaltó que Torrent dispone de 114 millones del Gobierno de España para la reconstrucción. Por ello, "creemos necesaria esta comisión para investigar qué ha pasado".

Alonso: Dejen de perseguir fantasmas

Alonso del Real, habló "como parte del gobierno", "con la cabeza alta" ya que "yo estaba cuando se formaba parte del gobierno cuando se formalizaron muchos de esos contratos". El ex de Vox aseguró que "actuamos con responsabilidad y bien, y por eso no tengo problema y se revisen los contratos y se ponga luz y taquígrafos" y la oposición "se quede tranquila y deje de ver fantasmas donde no los hay". Así, defendió el trabajo de los funcionarios y matizó la cuestión del contrato de prensa: "aquellas irregularidades detectadas en el proceso quedaron aclaradas y ya me interpelaron aquí por ello". Alonso del Real afirmó que "no tengo nada que ocultar y tras este ejercicio de transparencia dejen tranquilos a los funcionarios".

Pleno de Torrent este jueves / L-EMV

María Fernández, de Vox, calificó la moción de "malintencionada" y de "buscar el desgaste político", y defendió que tras la dana "todos los recueros se volcaron en una respuesta en una emergencia real" y que los contratos "se tramitaron en base a la ley". La regidora tachó de "falsa" que tengan "una gestión opaca". Por ello, anunció que se abstendrían por la transparencia y "porque no nos oponemos a que consulten los expedientes".

El voto sorpresa del PP

La sorpresa la protagonizó el PP, cuando Sonia Roca anunció que votarían a favor. La portavoz reconoció que la oposición "tiene derecho a recibir la información y desarrollar su labor fiscalizadora". Roca aclaró que espera que la comisión "no suponga un obstáculo para los técnicos de la casa en los trabajos de reconstrucción" además de "la gestión de subvenciones de la Generalitat y el Estado".

Por su parte, la alcaldesa Folgado quiso dejar claro que los contratos adjudicados en la dana "están supervisados por los técnicos" y deslizó que en la pandemia, con gobierno socialista en el consistorio, "también hubo contratos de emergencia". En este sentido, avanzó que la Sindicatura de Comptes garantiza que "todos esos procesos se han hecho de manera correcta" y resaltó el portal publicado este jueves por el consistorio con todos los datos de los contratos adjudicados en la dana.